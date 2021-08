Gestionarán con Europa ingresar sólo con PCR

Ciudad de México.- El Canciller Marcelo Ebrard informó que se encuentran en pláticas con la Unión Europea para que se permitrá el ingreso desde México a los países que la conforman sólo con la prueba PCR de Covid-19.

"En el caso de la Unión Europea va a depender de en qué posiciones pongan del semáforo, eso es la norma de la Unión Europea, si estás en color rojo, si el país estuviese en color rojo, sí te van a requerir que estés vacunada o vacunado con las vacunas autorizadas por la autoridad de la Unión Europea.

"Pero estamos en pláticas para que ese no sea el caso para lo que corresponde a México, es decir, que puedan ingresar con PCR, si no estamos en rojo podemos ingresar con PCR y en Estados Unidos no te están pidiendo vacuna hoy", señaló en conferencia matutina.

El titular de la SRE reiteró que para viajar a Estados Unidos se pide la prueba diagnóstica y no el comprobante de vacunación.

"En Estados Unidos no te están pidiendo en este momento que estés vacunado para entrar a Estados Unidos, hay una restricción en la frontera de actividad, pero para quienes viajan a Estados Unidos sí se puede viajar con la prueba PCR",