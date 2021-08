Giran orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez

Ciudad de México.- Un Juez del Estado de Puebla giró una orden de aprehensión en contra Luis Ernesto Derbez, ex Rector de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP), e integrantes del cuerpo directivo de dicha casa de estudios, por el delito de fraude específico.

El mandato de captura es para Mónica Ruíz Huerta Puebla, ex Vicerrectora Administrativa; Mario Vallejo Pérez, ex Vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional; Jesús Salvador Mijangos Patiño, ex Director General de Asuntos Jurídicos; así como en contra de los abogados de la familia Jenkins Landa, Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.

Los hechos que se les imputan a los acusados consisten en que en 2016, Derbez y los otros directivos, presuntamente crearon una serie de empresas, entre las que se encuentra la sociedad denominada ULAP Jenkins Graduate School, de la que son socios y a la que habrían desviado alrededor de 100 millones de pesos que eran propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins.

En el caso de los abogados Rincón Salas y González Muñoz, con este mandamiento suman ya tres órdenes de aprehensión, que son giradas en su contra por lavado de dinero, fraude específico y administración fraudulenta, por el desfalco y desvío de recursos que suman más de quince mil millones de pesos.

Presuntamente, los litigantes diseñaron una estructura que permitió mover los fondos a Panamá y robar de esta manera la totalidad de los activos de la Fundación.

Por esta estructura delictiva, Rincón Salas y González Muñoz habrían recibido a cambio más de cien millones de dólares, de manos de la familia Jenkins Landa con recursos de la propia Fundación.

Las órdenes de aprehensión han sido libradas dentro del pleito penal y civil que Guillermo Jenkins de Landa y el resto de su familia sostienen entre ellos por el control de la Fundación y sus bienes, entre ellos la UDLAP.