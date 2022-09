GN no está para politiquería, dice AMLO a Monreal

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, que, cuando se trata de defender los intereses del pueblo, no hay alianzas.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que no está para la "politiquería" la reforma a la Guardia Nacional con la que la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá el control operativo y administrativo de la corporación.

"Ahhh, lo de Monreal, no hacemos nosotros alianzas cuando se trata de defender los intereses del pueblo, de la nación, y que cada quien asuma su responsabilidad. Cada quien tiene que actuar de acuerdo a principios, ideales, y esto no está para politiquería".

El tabasqueño dijo que si el Senado, presidido por el monrealista Alejandro Armenta, batea su reforma, él ya cumplió.

"Si los senadores deciden que no van a votar porque de militariza el país o cualquier excusa, ya nosotros cumplimos y hoy a estar constantemente platicándolo porque este es un asunto de interés general", dijo.

El Mandatario federal calificó de "limitados" a quienes rechazan su iniciativa.

"Son muy limitados, muy dominados por intereses facciosos, no se les puede llamar mujeres, hombres de estado, mucho menos de nación", arremetió.

López Obrador celebró que los diputados aprobaran la reforma y criticó a los panistas que votaron en contra.

"Cómo les va interesar a los de Guanajuato que están sufriendo con la violencia, si la mayoría no apoya a la Guardia Nacional, el único interés que nos debe importar es el interés y la seguridad del pueblo, pero es no, no, no, no".

"Hablando de Guanajuato, creo que el viernes di a conocer que hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales y municipales y aún así los del PAN votaron en contra de que la Sedena tenga el mando de la Guardia Nacional para garantizar que la Guardia Nacional no se corrompa y que realmente esté garantizando la seguridad pública de todos".