Gobernadores no deben esperar de Guardia Nacional solución a inseguridad: SSPC

Gobernadores y alcaldes deben profesionalizar a sus policías y no deben esperar a que la Guardia Nacional resuelva el problema de inseguridad y violencia, afirmó Ricardo Mejía Berdeja, jefe de la Oficina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El funcionario participó, en representación del titular de la dependencia, Alfonso Durazo, en el congreso “Análisis de las políticas públicas del Gobierno Federal 2018-2024”, en la mesa Seguridad y Justicia, que se realiza en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Mejía Berdeja explicó que, para atender la crisis de seguridad, el Gobierno de México presentará ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) el esquema de un nuevo modelo policial.





"De nada sirve tener una Guardia Nacional de primer orden si los estados y lo municipios no mejoran sus policías estatales y municipales, y por eso estamos impulsando un nuevo modelo policial que se va a llevar al seno del CNSP. La idea es que los gobernadores, que los alcaldes también hagan su tarea con sus policías municipales y estatales, es decir que no sólo esperen que la Federación, a través de la Guardia Nacional vaya a resolver el problema”, afirmó el funcionario.





Mejía Berdeja indicó que el esquema del nuevo modelo policial plantea mejorar las condiciones de capacitación, salariales y de prestaciones a los policías locales.





"Coincido en que no se trata solo de exigir a las policías estatales y municipales, sino que también deben tener mejores condiciones laborales, Seguro Social, tienen que tener prestaciones, seguros de vida, sino no se les puede exigir. Tiene que haber estímulos y reconocimientos, y esto es parte del nuevo modelo policial, pero todos tenemos que presionar para que también le entren los gobiernos estatales y municipales”, dijo el funcionario federal.





En el auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, participaron también los académicos Javier Oliva, como moderador, y Christian Ascencio Martínez.

Este último afirmó que la política de atender el problema de inseguridad con la entrega de programas sociales entre la población, no podría dar los resultados esperados.





"Pensar que la política social por sí misma es preventiva, que me parece que es uno de los grandes supuestos en el Plan de Paz y Seguridad, debe ser demostrado de manera más precisa. La política social por sí misma no es preventiva, porque no todas las personas en condiciones desfavorecidas son delincuentes en potencia”, afirmó.