Gobierno busca consenso para aumentar salarios: STPS

El Gobierno federal apostará al consenso con empresarios y trabajadores para impulsar un nuevo aumento al salario mínimo, reveló la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján.

“En los próximos días habrá de comenzar la discusión, obviamente nosotros apostamos por el consenso; creemos que el gran éxito de la decisión que marcó el incremente de este años, que fue del 16 por ciento y 100 por ciento en la Frontera, tuvo que ver con que se hizo de manera unánime”, dijo tras participar en una capacitación para la implementación de la Reforma Laboral en las instalaciones de la Escuela Libre de Derecho.

Alcalde Luján añadió que el aumento en el ingreso de los trabajadores forma parte de la política de recuperación del salario mínimo iniciado a principios de este 2019, y que contó con el apoyo de las empresas y los trabajadores.

La titular de la SCT adelantó que en las próximos semanas iniciará la discusión sobre el incremente en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

“Se va a analizar. Hay que respetar estos espacios, como justamente la comisión parque los diferentes sectores puedan expresar sus puntos de vista”.

Sin embargo, dijo que ha visto disposición de los empresarios para aumentar el salario mínimo de sus trabajadores.

“Los que sí hemos visto es que hay varios empresarios que están dispuestos en seguir en una política de recuperación, lo cual a nosotros nos parecen buena noticia y también es una buena señal de que hay un consenso en ese sentido”, agregó.

Actualmente, el salario mínimo s de 102.68 pesos en el país; mientras en la frontera asciende a 176.72 pesos.

El pasado 6 de noviembre, cien empresas anunciaron que a partir del 1 de diciembre otorgarán un sueldo de 6 mil 500 pesos mensuales, más prestaciones, a los trabajadores con bajas percepciones.

“Hemos firmado la iniciativa que hemos llamado Ingreso por el Bienestar, y que consiste en garantizar que a partir del primero de diciembre de 2019, ninguno de sus colaboradores perciba un ingreso inferior de 6 mil 500 pesos brutos mensuales, más prestaciones”, detalló el presidente ejecutivo de Corporativo Zapata, Arturo Zapata Guizar.

Durante la presentación de la iniciativa “Empresas por el Bienestar”, los representantes de los grupos empresariales señalaron que el aumento en el sueldo de sus trabajadores no afectará los precios de los productos que venden, ni presionará la inflación.

“Nos estamos comprometiendo en que esto no tenga efectos en el incremento de precios, estas 100 empresas que estamos adoptando esta iniciativa no vamos a reflejar, en absoluto, esto en un incremento de precios, por lo tanto, no tiene ese efecto inflacionario”, agregó Zapata Guizar.

El empresario detalló que el aumento se hizo con base en estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Con información de Vanguardia