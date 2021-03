Gobierno no censura a medios ni ataca a periodistas: Vocero

Reforma

Ciudad de México.- El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, afirmó que el Gobierno federal no censura medios ni ataca periodistas.

Luego de que el Departamento de Estado de EU cuestionó el acoso e intimidación de la prensa mexicana por parte de agentes estatales, el Vocero sostuvo que tampoco limita la libertad de expresión.

"El @GobiernoMX no censura medios ni ataca periodistas, ni limita libertad de expresión", escribió Ramírez en su cuenta de Twitter.

En un reporte, el Gobierno estadounidense cuestionó los casos en los que funcionarios y exfuncionarios de diversos niveles de Gobierno en México desacreditaron y criticaron a periodistas.

También, hizo una detallada descripción del acoso e intimidación en contra de la prensa, así como de grupos del crimen organizado.

En respuesta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó esta mañana contra la organización Artículo 19.

Esto, debido a que el reporte estadounidense cita como fuentes de los señalamientos a esa organización, así como al medio Aristegui Noticias y a Signa Lab.

López Obrador también criticó que Artículo 19 reciba financiamiento del extranjero, incluidas empresas y "hasta por" el Departamento de Estado.

En su cuenta de Twitter, el Vocero ventiló las fuentes de financiamiento de esta organización, que son públicas.

De acuerdo con la información, Artículo 19 es financiado en su mayoría a través de fondos multianuales otorgados principalmente por fundaciones privadas y Gobiernos.

En 2019, el 59.5 por ciento de los ingresos de la organización fueron concedidos por fundaciones privadas internacionales y el resto por representaciones diplomáticas.

Entre los donantes ese año estuvieron el Departamento de Estado de EU, varias Embajadas en México, como la de Irlanda y Alemania, así como la Unión Europea, USAID y Google, entre otros.

"También el hecho de que Darío Ramírez, actual vocero de Mexicanos vs la Corrupción, fue director de Art. 19 durante 10 años", añadió Ramírez.

Mexicanos contra la Corrupción es una asociación civil sin fines de lucro, cuya presidenta es María Amparo Casar, y que es blanco frecuente de abiertas críticas de López Obrador.

Apenas el martes, fue cuestionado en la conferencia mañanera sobre los ataques "directísimos" a medios y periodistas.

¿No considera que por salud pública, como jefe de Estado, con la investidura de jefe de Estado, debe amainar los ataques?, se le preguntó.

"Es que es muy desigual, respondió.

"Pues sí, porque usted es el poder presidencial", le dijo el reportero.

"No, porque me mayoritean, me mayoritean", añadió el Mandatario.