Golpe al narco: cayeron 70 miembros de un grupo criminal en Guerrero

Esta mañana, elementos de la Secretaría de Seguridad lograron desmantelar a un cártel, en la comunidad La Unión, en Guerrero.

Según los reportes, al menos 70 presuntos sicarios, que se trasladaban en la carretera federal 200, con dirección a Petacalco, fueron capturados por oficiales, que impidieron un enfrentamiento armado entre los detenidos y un grupo rival.

Al momento de su captura, el comando portaba armas de diversos calibres, ya que se enfrentaría contra otra célula delictiva por el control de la zona.

Los presuntos sicarios y las armas aseguradas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal en Acapulco, donde se definirá el número exacto de los detenidos.

El pasado 5 de septiembre, el grupo criminal La Guardia Guerrerense, encabezado por Oliver Coria, "El Ruso", difundió un mensaje a la población de Petatlán, Guerrero, en el que amenaza a todos los que apoyen a "El Chano Arreola y "Los Maldonado".

"Se les comunica todos los pueblos en general, la bronca no es con los pueblos, la bronca es con 'Los Arreolas' y 'Los Maldonados' y todo aquel que los apoye. No se confundan, no se dejen enredar por el viejo chaquetero de 'Chano', vamos con todo, y todo aquél que se enrede los vamos a reventar con todo y casa", decía el mensaje de La Guardia Guerrerense.

Dicha organización criminal mantieme confrontación por el control del mercado de la droga con Los Viagra, de los hermanos Sierra Santana, y su brazo armado en Zihuatanejo, Sangre Nueva Guerrerense.

Oliver Coria, alias "El Ruso", es cuñado de Edilberto Bravo, "El Gavilán", detenido en 2016 por sus vínculos contra el narco.

Trascendió que "El Gavilán"tenía nexos con el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo Flores.

Luego de la caída de Edilberto Bravo, "El Ruso" asumió la cabeza de la célula criminal que trafica estupefacientes como cocaína de Colombia y China.

El narco en Guerrero

En los últimos años, Guerrero ha sido golpeado duramente por grupos del narcotráfico. En un video de 41 segundos, el cártel de La Familia Michoacana difundió una amenaza contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación por el control de la entidad.

"Mira, aquí está "El Zarco", "El Borrego" ¿los quieres conocer" Aquí está "El Jabalí" pura familia michocana. Te andamos buscando hijo de la verga […] Si me matas 20, tengo más pa' repornerlos", se escucha en el reclamo de La Familia Michoacana a el CJNG.







El grupo michoacano no es el único en mostrar su poderío en la entidad. En agosto pasado, en redes sociales circuló un video en el que se observan al menos 12 camionetas con sicarios de Nemesio Oseguera, "El Mencho", entrando a Tierra Caliente.

El hecho causó el levantamiento de armas de autodenfensas y autoridades estatales.

Otro suceso que aqueja a la ola de violencia en Guerrero, es la detención del líder criminal de Los Rojos, Santiago Mazari, alias "El Carrete",

Los Rojos operan con especial fuerza en Guerrero, Morelos y Puebla, es señalada por estar detrás de la violencia al oeste del país.

Esto ha puesto a Los Rojos, que algunos consideran como un "mini cártel", en el centro de la atención mexicana.

Para entender la historia de Los Rojos, es necesario conocer la de los Beltrán Leyva, otrora un poderoso cártel, pero hoy bastante golpeado y disminuido.





Esta última organización, fundada por los hermanos Arturo, Carlos, Alfredo y Héctor, quienes trabajaron con el Cártel de Sinaloa por varios años, vivió en 2008 una violenta separación.

A partir de esa fecha, los Beltrán Leyva fueron considerados como una célula criminal aparte. Pero las detenciones y asesinatos de sus líderes, la desmoronaron. Ahí surgen grupos como Los Rojos.

Según InSight Crime, los miembros de la célula delictiva eran los operadores de Arturo Beltrán Leyva en las entidades de México, Morelos y Guerrero.

Informes indican que la banda criminal inició de la mano del ex gatillero de los Beltrán Leyva, Crisoforo Rogelio Maldonado, quien fue abatido en 2012 en un hospital de la Ciudad de México.

Aunque Los Rojos se han asentado como una emblemática banda criminal, aún no cuentan con el nombre ni con las conexiones en Sudamérica, por lo que se basan más en la extorsión y en el secuestro que el tráfico de drogas, convirtiéndose así en una amenaza más directa para la población civil.





