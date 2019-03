Golpea a Tabasco escalada delictiva

Ciudad de México.- El aumento en los delitos de alto impacto en Tabasco durante el primer bimestre del año ha golpeado a la entidad.

Las extorsiones, secuestros, violaciones, robos con violencia y homicidios, se dispararon respecto al mismo periodo de 2018.

El Observatorio Ciudadano estatal analizó que la tasa de extorsión incrementó 114.15 por ciento; el secuestro, 97.55 por ciento; la violación, 68.47 por ciento, y el robo con violencia, 37.72 por ciento, según cifras oficiales.

Además, el homicidio doloso aumentó 32.16 por ciento.

"Específicamente hay cifras que son las más altas de los últimos cinco años", señaló Julia Arrivillaga, directora de la organización.

"En el caso del homicidio es el bimestre más alto, es el más alto en robo con violencia y el más alto en violaciones.

"En otros robos me preocupa el crecimiento, porque 3 de cada 10 se están clasificando como otros, sin especificar a qué tipo corresponde", añadió en entrevista con Reforma.

El secuestro, aunque no llegó a su registro más alarmante, sí es comparable con el de 2017, cuando la entidad quedó entre los tres primeros lugares del país en el delito, explicó.

Aunque las cifras son proporcionadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) por la propia Fiscalía de Tabasco, el gobernador Adán Augusto Hernández afirma que habrá que revisar su veracidad.

"Se equivoca el Secretariado. En enero no tuvimos ningún secuestro reportado, en febrero tuvimos tres. Reitero, si el Secretariado habla de 10 secuestros en lo que va del año (enero y febrero) en Tabasco, habría que revisar, y creo que está equivocada la cifra", reprochó.

Los municipios afectados por estos asesinatos han sido Centro, Cunduacán, Huimanguillo, Macuspana, Cárdenas, Paraíso, Emiliano Zapata y Nacajuca.

La violencia del primer bimestre continuó durante marzo, con al menos 45 asesinatos al estilo del crimen organizado.

Sólo ayer ocurrieron seis homicidios, de acuerdo a recuentos periodísticos y cifras oficiales.

Los primeros tres se registraron al lado de la carretera Villahermosa-Cárdenas, donde se hallaron a hombres con las manos y pies atados, huellas de tortura y cinta canela en el rostro.

Más tarde, sobre la vía Paso Real de la Victoria-Ejido Bandera, en el municipio de Nacajuca, un comando atacó a balazos a un vehículo azul, en el que un hombre quedó muerto en la parte trasera y otro sobre el asfalto.

Una tercera víctima del ataque falleció cuando era trasladada a un hospital, y otro más quedó herido de gravedad.