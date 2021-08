Golpean a Alcaldesa electa de AO en trifulca con policías

Reforma Reforma Reforma Reforma

Ciudad de México.- La Unión de Alcaldes Electos de la CDMX intentó entrar por la fuerza en un cerco que tienen instalado policías antimotines en las inmediaciones del Congreso capitalino.

Después de haber ofrecido una conferencia de prensa en la explanada del Museo Nacional de Arte, las alcaldesas y alcaldes electos, Lía Limón, Sandra Cuevas, Santiago Taboada, Mauricio Tabe y Margarita Saldaña caminaron hacia el Congreso de la Capital.

En el cruce de Tacuba y Allende se encuentra uno de los cercos policiacos para blindar el Congreso.

En ese punto, simpatizantes de la Unión y Mauricio Tabe y Sandra Cuevas intentaron brincar vallas y burlar la presencia de policías.

Los alcaldes electos explicaron que buscaban dialogar con diputados para que en un periodo extraordinario no les quiten facultades a los ediles en temas de seguridad.

Sin embargo, durante el intento, simpatizantes intercambiaron golpes y empujones con los policías.

Lía Limón, Alcaldesa electa de Álvaro Obregón, terminó con una herida en la nariz, pues explicó que uno de los policías la golpeó con un escudo.

Tras la agresión, la Alcaldesa reprobó en el lugar los hechos violentos y exigió diálogo pacífico.

"Veníamos a dialogar de manera pacífica, nos acercamos a las vallas incluso en algún momento que empujaron un policía dije: no lo empujen esta apertura (señala su cara) fue la agresión de un policía instruido para eso, se supone que en la Ciudad de México ya no había granaderos, esta fue la agresión de un policía, ustedes la vieron, de un policía que me dio con el escudo", señaló Limón en un video publicado en su cuenta de Twitter.

"Estas no son formas de la Jefa de Gobierno, estas no son formas del Secretario de Gobierno, nosotros exigimos un diálogo respetuoso y exigimos que se nos permita gobernar, vamos a seguirlo exigiendo, aún con las agresiones y los golpes, no nos detienen", agregó.

Al respecto, Martí Batres, Secretario de Gobierno capitalino, aseguró que no existe orden para agredir a opositores.

"Nunca habrá una instrucción de parte del @GobCDMX Gobierno de la Ciudad de México para agredir a los opositores", tuiteó Batres.

De acuerdo con el equipo de prensa de Sandra Cuevas, ella, Tabe, Taboada y Limón ya están dentro del Congreso capitalino.