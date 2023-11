Golpean encapuchadas a profesor en salón de clases

Agencia Reforma / Profesor fue golpeado por encapuchadas

Un profesor de la Vocacional número 8 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue golpeado en el salón de clases por alumnas que lo increparon encapuchadas y lo señalaron de acosar a sus compañeras y a docentes.

Los hechos se registraron ayer en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) número 8 "Narciso Bassols", ubicado en el Casco de Santo Tomás, en la Alcaldía Azcapotzalco, de la Ciudad de México.

Mientras el profesor de apellido Palma daba clases, estudiantes ingresaron para reclamar sobre acciones de hostigamiento a alumnas de este plantel perteneciente al sistema de educación media superior del IPN, donde parte de su comunidad es menor de edad.

"Dentro de la escuela, usted sigue siendo una persona acusada, que ha acosado hasta a maestras, alumnas y hasta ha amenazado. No lo queremos dentro de la institución y si esto no se cumple, no nos va a quedar más hecho que irnos a paro, ¿por qué?, porque no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que tiene relación con una menor", le reprochó una encapuchada.

Ella lo acusó de hacer peticiones sexuales a las alumnas a cambio de aprobarlas y dicho esto, dio la pauta para que empezara la golpiza.

"¡Niñas, ya saben qué hacer!", gritó.

Así, un grupo de mujeres vestidas de negro y con pañuelos morados se abalanzaron en contra del docente.

"¡Acuérdate que tu mamá es una mujer, cabrón!", le dijo otra.

El profesor que estaba sentado, fue tirado de la silla, separado del escritorio y arrinconado para propiciarle una serie de golpes, patadas y ser rociado con aerosol morado.

Él gritaba y pedía que respetaran sus derechos, pero después de casi tres minutos de golpiza, lo arrastraron y lo sacaron al pasillo con una visible intención de exhibirlo.

"¡Fuera Palma!", "¡Fuera Palma!", gritaron las estudiantes.

Algunos otros alumnos, respaldaron a sus compañeras y le pidieron al maestro que abandonara esas instalaciones de educación media superior del Politécnico.

Al notar esto, Diana Ramírez, quien se presentó como la abogada de esta casa de estudios, se aproximó y les solicitó a las inconformes realizar una denuncia ante el Ministerio Público (MP), lo que fue rechazado por las alumnas, al aseverar que lo intentaron y fueron ignoradas.

"Ya se han hecho muchas denuncias", le gritaron, a lo que la empleada del IPN contestó que ninguna formal ante el MP.

Paredes, sanitarios, pizarrones y espacios comunes del CECyT 8 fueron pintados con demandas contra el acoso sexual por parte de empleados y profesores, y frases anarquistas y feministas.

Se espera que en unas horas el IPN envié una tarjeta informativa sobre lo sucedido.