Golpean profesores a pareja por denunciar abuso en Tlalpan

/ La agresión hacia los padres de familia ocurrió en el Colegio Isaac Newton ubicado en Tlalpan

CDMX.- Cristian y Fátima se presentaron en la escuela de su hija para denunciar que un compañero le realizó tocamientos y fueron golpeados por los propios profesores.

Los hechos se registraron la mañana de este jueves en la puerta de entrada del Colegio Isaac Newton, ubicado en Tlalpan, donde luego de un mes de que la pareja había reportado el hecho, las autoridades escolares hicieron caso omiso a la denuncia.

"El compañero de mi hija la ha tocado entre las piernas, le toca el cuerpo e incluso le ha puesto el miembro en la cara; desde que pasa esto, mi hija ya no come, no duerme.

"Hace un mes fui a hablar con los profesores y dijeron que iban a poner un alto y hasta la fecha no han hecho nada; hoy fuimos otra vez a hablar con ellos y golpearon a mi esposo entre los profesores", explicó Fátima, quien también fue agredida.

Además de los golpes, Cristian fue llevado al Ministerio Público en calidad de detenido, pues en el Colegio lo acusan de haber golpeado a una profesora, lo que rechaza.

"En el MP Tlalpan 3 no se nos ha brindado la atención, mi esposo está todo sangrado y además tiene hipertensión y aún así no lo han apoyado", indicó la madre de familia.

Fátima agregó que, además de asegurar que su hija estaba difamando al menor que presuntamente le hizo tocamientos, el personal del Colegio los amenazó.