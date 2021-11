Gracias a Dios siempre he tenido avión privado: Senador de Morena

Desde 1981 el senador morenista Armando Guadiana compró su primer "avioncito".

"¿Que si tengo avión privado?", articuló en rueda de prensa, "desde 1981 compré mi primer avioncito... y gracias a Dios siempre he tenido avión en lo personal. Siempre he tenido avión y hasta la fecha siempre he tenido avión".

El parlamentario dio cuenta de las aeronaves que ha tenido: un Pippe Cherokee 235, un Cesna 206, un Cesna 310 y un Cesna 421.

"Así he tenido diferentes avioncitos. Aparte me gusta volar. Yo volaba", detalló.

El empresario carbonero se apresuró a aclarar que los aviones que ha adquirido no tienen como origen las arcas públicas.

"No ha sido al amparo del asunto público, ¿ok? Cuando vengo aquí a México me muevo en el avión personal", repuso.

"Usted puede revisar las cuentas, aparte no soy calabaza como para meter una cuenta de gasto de esa naturaleza, porque estoy de acuerdo con la 4T: la respeto, la admiro y estoy con ella".

Guadiana explicó, de hecho, que esta noche, cuando regrese a Coahuila, tomará un vuelo de Aeroméxico de la Ciudad de México a Monterrey.

"Hoy me regreso por la noche por Aeroméxico", sostuvo.

El senador habló de sus aviones en una coyuntura marcada por el rechazo que le provoca al Presidente López Obrador el que políticos de Morena se transporten en aviones privados.