Gran logro bajar pobreza: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la disminución de la pobreza durante su sexenio, lo cual, dijo, le llena de orgullo pues es un gran logro.

Esto después de que el Coneval reportó ayer que el porcentaje de mexicanos en situación de pobreza disminuyó entre 2020 y 2022, aunque aumentó el de quienes enfrentan carencias sociales, en particular la de acceso a servicios de salud.

"(El Coneval) reafirmó que ha habido una disminución de la pobreza y de la desigualdad, de manera histórica, en el tiempo que llevamos en el Gobierno. Esto no nos lo van a poder quitar, esta alegría que nos produce el que haya menos pobres en nuestro País. Eso si me llena de orgullo", declaró.

En conferencia, el Mandatario federal reiteró que su estrategia de 'primero los pobres' ha funcionado.

"Hay menos pobreza y menos desigualdad en nuestro País, este es un gran logro, creo que ese es el objetivo principal de cualquier Gobierno: lograr la justicia y la felicidad del pueblo, y por eso estoy muy contento", presumió.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo aseveró que en su Gobierno hay 10 por ciento menos pobreza en comparación con las Administraciones del PAN.

"2004, el porcentaje de la población en pobreza era del 47%, este es el Gobierno de Fox. Con Calderón, 46.1 por ciento; este es con Peña Nieto, 43.2 por ciento. Y este es con nosotros hasta el 2022, 36.3 por ciento.

"10% menos de pobreza en comparación con los Gobiernos panistas. Ofrezco disculpas por el enojo que les va a causar a los conservadores. Y esto es en millones de personas: eran 49 millones con Fox en pobreza, 52.8 con Calderón, 52.2 millones con Peña, y 46.8 con nosotros".

El tabasqueño señaló que las diferencias salariales entre los más ricos y los más pobres eran mayores con Fox, Calderón y Peña Nieto.

"Eran 23 veces más con Fox, que tenían los ricos, que los pobres. Miren con Calderón, 35.6 veces más similar a lo que sucedía con Salinas a lo que había una monstruosa desigualdad, para esto se robaron la Presidencia. Esto es con el Gobierno de licenciado Peña Nieto, 21 veces más, y ahora 15 veces más. Lo mismo, casi 20% de disminución".

El Jefe del Ejecutivo reiteró que al final de su Gobierno, México tendrá uno de los mejores sistemas de salud del mundo.

Según la encuesta del Coneval publicada este jueves, el porcentaje de mexicanos en situación de pobreza disminuyó entre 2020 y 2022, aunque aumentó el de quienes enfrentan carencias sociales, en particular la de acceso a servicios de salud.

El número de pobres, detalló, disminuyó de 43.9 a 36.3 por ciento, al pasar de 55.7 a 46.8 millones, y el de pobres extremos de 8.5 a 7.1 por ciento, es decir de 10.8 a 9.1 millones.

En términos absolutos, sin embargo, hubo 400 mil pobres extremos más el año pasado que en 2018.

Y, de acuerdo con las Estimaciones de Pobreza Multidimensional 2022, la población vulnerable por carencias sociales aumentó de 23.7 a 29.4 por ciento.

La carencia de acceso a servicios de salud pasó de 28.2 a 39.1 por ciento.

'Tengo en mi lista negra a Magistrados'

López Obrador dijo que tiene a los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su lista negra.

"Ahora hay hasta divisiones en el bloque conservador y para qué me meto, ya me pusieron en la lista negra los del Tribunal. Yo también los tengo ahí en mi listita", dijo.

El tabasqueño reiteró que los integrantes del TEPJF tergiversan sus declaraciones sobre Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México.

"Les tengo ahí varias cuestiones de actitudes deshonestas, a los Magistrados del Tribunal Electoral. La última fue esa resolución en donde se atrevieron a modificar lo que expresé aquí, en una mañanera. Lo que dije lo tergiversaron. Entonces sí los tengo apuntados en la lista, porque son muy falsarios, y son jueces, Magistrados de consigna".

El Jefe del Ejecutivo planteó que, si lo multan, hará una colecta.

"Yo de todas maneras, en la sanciones, las multas, no me han multado todavía. No me vayan a poner una multa. Ahí le voy a pedir a la gente que me ayude, vamos a hacer una colecta si me multan".

Primer recorrido de Tren será lento

López Obrador informó que el próximo 1 de septiembre, cuando use por primera vez el Tren Maya en un recorrido de supervisión que irá de Campeche a Mérida, la circulación será lenta.

Al reiterar que hará el "primer recorrido" después de dar su Quinto Informe de Gobierno por la mañana, el Mandatario dijo que si el Tren se descarrilara sería noticia mundial.

"(Al Informe en Campeche) van a estar autoridades de Campeche, algunas personas de Campeche, los gobernadores del sureste sobre todo, y sí van a estar los miembros del Gabinete, pero no mucha gente, no mitin, como a las 9, 10 de la mañana.

"(Van a estar) algunos (Gobernadores), no todos, (hasta) Mérida, es que no puede desarrollar toda la velocidad todavía, vamos a ir a 60, 70, 80 (km/h). Imagínese que de descarrile ahí, noticia mundial, sobre todo aquí, los gritos de Joaquín, Ciro, Loret, esta noche en hechos, se descarriló", dijo en tono de broma.