Gratitud y lealtad, responde Mejía a AMLO

Especial / Agencia Reforma / Ricardo Mejía Berdeja

Torreón, Coahuila.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana cómo fue que Ricardo Mejía Berdeja dejó la subsecretaría de Seguridad Pública Federal, "sin decirle adiós", el hoy precandidato del PT a la Gubernatura de Coahuila justificó la molestia que pudo haber generado en algunos su decisión.

"Comuniqué a las instancias correspondientes que iba a dejar el cargo de subsecretario, esta situación la formalicé mediante una carta de renuncia que fue recibida en la Oficina de la Presidencia de la República, que es una carta fundada y motivada donde además doy por delante mi gratitud por la oportunidad de servir a nuestro país", dijo Mejía en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

"No fue un adiós, fue un hasta luego y en la causa de la democracia, de la transformación del País, nunca hay tareas concluidas. Puedo entender que a veces haya incomprensión e incluso molestia, pero al final del día estamos buscando cosas justas, cosas justas para mi estado natal Coahuila".

Tras no obtener la candidatura de Morena al Gobierno estatal, obtenida por el Senador con licencia Armando Guadiana, Mejía Berdeja determinó ser abanderado del PT para los comicios del 4 de junio, llevando su discurso no sólo en contra de los ex Gobernadores Humberto y Rubén Moreira, sino que ahora contra el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el propio candidato de este partido.

"Y así como Mario Delgado con cobardía me ha atacado, intrigado y difamado, hoy quiero decirle que es un corrupto, que es un traidor a la democracia, que como lo hicieron los "Chuchos" en el PRD en su momento, él se ha dedicado al mercadeo de candidaturas, a tratar de colocar sus negocios, sus consultorías en los aspirantes y cuando puede desviar la información y el curso de las cosas tergiversa faltando a la confianza que han depositado", indicó.

A Guadiana, Mejía Berdeja le recriminó su cercanía con el actual Gobernador priista Miguel Riquelme, y Manolo Jiménez, precandidato del PRI al Gobierno de Coahuila, el despojar de tierras a ejidatarios, el aprovecharse de trabajadores de la minería, y su responsabilidad de un fraude cometido a Bancomext, entre otros.