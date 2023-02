Gravísimo caso García Luna, pero EU no advirtió, dice Creel

Especial / Agencia Reforma / El panista Santiago Creel dio su posicionamiento tras el veredicto de Genaro García Luna

Ciudad de México.- El panista Santiago Creel, quien fungió como secretario de Gobernación entre 2000 y 2005, aseguró que nunca tuvo conocimiento de vínculos de Genaro García Luna con agrupaciones criminales y negó haber tenido tratos con el exfuncionario.

En conferencia de prensa, en la que dijo dar la cara porque cree en la justicia, el presidente de la Cámara de Diputados enfatizó que el Gobierno de los Estados Unidos jamás informó de sospechas o presuntos vínculos de García Luna con grupos criminales.

Lamentó que el caso García Luna se haya desahogado en la justicia de Estados Unidos y no en México.

"Me preguntan si tenía conocimiento de esto y la respuesta es tajante: absolutamente no. Durante los cinco años que serví como Secretario de Gobernación, del 2000 al 2005, jamás tuve información de las agencias de inteligencia mexicanas, tanto civiles como militares, como de agencias estadounidenses, y lo quiero decir con toda claridad. Lo que ha ocurrido es gravísimo y lo que debe hacerse es aplicar la ley y tomar la experiencia de lo que ha sucedido. ¿Hasta dónde están las ramificaciones del crimen organizado? ¿en qué instituciones? ¿por qué en México los procesamientos jurídicos y ministeriales no siempre tienen la eficacia que los estadounidenses?

"Quieren politizar este asunto, lo van a hacer, lo que yo diga, lo van a querer parcializar, yo vengo a dar la cara, creo en la justicia, en la ley, en la Constitución, y creo que quien la hace la paga. Y si me van a preguntar si esto sigue con otros funcionarios o servidores públicos, a los niveles que sean, que siga porque es un crimen que debe exhibirse y castigarse tope donde tope. México no puede darse el lujo de que estas cosas sucedan, y menos que sucedan primero en el extranjero y luego tengamos que empezar a trabajar en México. Dénse cuenta del problema que está enfrente de nosotros, o recuperamos la confiabilidad de México para intercambiar información... que este caso sea el caso que cierre de una buena vez por todas, la corrupción y la connivencia, ese enjambre que se ha vuelto el crimen organizado en instituciones", planteó Creel.

Recordó que García Luna trabajaba en la administración pública desde la administración del presidente Ernesto Zedillo y que cuando ingresó el nuevo gobierno de Vicente Fox se separaron las funciones de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, desde el 1 de diciembre de 2000.

"El señor García Luna se va en ese traspaso, se queda en Seguridad pública un tiempo, y después hace su traspaso a la Procuraduría General de la República, no recuerdo la fecha de cuándo se da el cambio. Dentro de mis funciones como Secretario de Gobernación fui el coordinador del gabinete de seguridad, quien lo presidía era Vicente Fox, pero para efectos prácticos quien coordinaba era el Secretario de Gobernación, al gabinete de seguridad acudían solo los titulares, jamás acudió el señor García Luna porque no era titular. Jamás tuve tratos con García Luna".