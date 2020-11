Gravísimo, pago de sobornos a panistas: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como "gravísimo" el pago de sobornos a panistas con el fin de avalar la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"El caso de los sobornos que hacías tú mención, del dinero que se entregó, que eso es gravísimo. Siempre imaginábamos que así funcionaba el Congreso, que es lo que quieren los del Sí, Aguilar Camín y Krauze, que regrese el Congreso de los moches y los sobornos.

"Pero, repartir dinero y comprar los votos para aprobar de esa manera la reforma energética es gravísimo utilizar dinero para eso, esa denuncia, en cualquier parte del mundo, produciría un escándalo", comentó López Obrador en conferencia.

REFORMA publicó que el panista Rafael Caraveo Opengo, exhibido en un video cuando recibe un soborno en efectivo como parte del Caso Odebrecht, confesó ante la Fiscalía General de la República que no fue una sino siete ocasiones en la que acudió por 15 maletas repletas de dinero.

El ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado dijo en septiembre pasado en su comparecencia ante la FGR que las entregas de dinero las recibió por órdenes del entonces senador panista Jorge Luis Lavalle Maury y que el destino fue para campañas electorales panistas.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal comentó que está a favor del mecanismo de "criterio de oportunidad", pero que esto no signifique una vía para que corruptos queden libres.

"Aquí, nada, nada, impunidad completa. Entonces, que haya justicia, no persecución, no venganzas, pero que se siga avanzando en este sentido, que se aclare todo y que también no se abuse del mecanismo de testigos protegidos, no es que a ver: yo declaro, ya hablé y quedo libre, limpio, como si me hubiese yo bañado con jabón del maestro limpio.

"Puede ser que haya una disminución de las penas, no vas a ir a la cárcel, vas a ser iniciado en tu casa, ahí vas a estar, vas a tener que ir a firmar y vas a tener que presentarte cada semana o cada 15 días, pero lo que te robaste o lo que tú recibiste eso tiene que regresar al erario", agregó.