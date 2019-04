'Guardia Nacional deberá estar lista para junio'

Ciudad de México— El Gobierno federal prevé tener funcionando para mediados de junio próximo 51 coordinaciones de la Guardia Nacional en el país.

"Hoy en la mañana llegamos al acuerdo de que a más tardar a medidados de junio tendremos 51 coordinaciones de la Guardia Nacional funcionando, con 25 mil elementos vamos a comenzar", informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador hizo referencia al tema luego de rechazar, a pregunta expresa, que para contener la violencia en su Gobierno se pacte con el crimen organizado.

También se dijo optimista de que se garantizará la paz y la tranquilidad en el país, reiteró, con el trabajo de los programas sociales, atendiendo

"Nosotros no vamos a negociar con ninguna banda dedicada a cometer ilícitos", aseguró.

"Se va a actuar con rectitud, no habrá componendas, está bien pintada la raya, la frontera entre la delincuencia y la autoridad, no va a haber mescolanza, no va a haber contubernio".

El Mandatario también puntualizó que no se perseguirá a una banda criminal por proteger a otra, como se hizo en el pasado.

"Vamos a aplicar la ley por parejo", sostuvo.

"Estoy seguro que, sin corrupción, sin proteger a nadie, no permitiendo la impunidad, vamos a resolver el problema grave de inseguridad y de violencia".

López Obrador también rechazó que su Gobierno haya recibido presiones de integrantes de la delincuencia organizada.

También insistió en que se cuidará que no haya impunidad, para que quienes cometen ilícitos sean procesados.

"Estamos revisando el comportamiento de otros poderes, respetando la autonomía de la Fiscalía, para que las denuncias no vayan al congelador, que se les dé curso", dijo.

"Y también dando seguimiento, con todo respeto, al comportamiento de jueces del Poder Judicial para que no se libere a personas que, está demostrado, cometen ilícitos, que se acabe la impunidad en lo que tiene que ver con el tema".