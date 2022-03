Guerra frena petición en Change.org para analizar regreso del Penacho de Moctezuma

Ciudad de México.- Debido a la ofensiva militar de Rusia en Ucrania, fue pausada la solicitud de firmas en Change.org para que una comisión de expertos independientes analice si es posible o no trasladar el mal llamado Penacho de Moctezuma de Austria a México.

El documentalista y promotor en Change.org de dicha petición, Sebastián Arrechedera, anunció la pausa de la recolección de firmas debido a la invasión rusa.

"Ya somos diez mil y ya están por llegar al parlamento todas nuestras firmas. Pero en vista de todo lo que ha sucedido en estas últimas horas, queremos detenernos por un momento y reflexionar sobre lo que sucede en Ucrania”, publicó.

Explicó que el objetivo es reflexionar sobre el conflicto armado que vive ahora Ucrania y que ha causado que, de acuerdo con la ONU, en 7 días al menos un millón de personas hayan tenido que salir de esa nación.

Arrechedera detalló que el movimiento Audioguías de la Verdad que impulsa junto con el publicista Yosu Aragüena y que consiste en buscar el regreso de la corona de plumas, también conocida como quetzalapanecáyotl, en náhuatl, fue logrado también gracias al apoyo de ucranianos, mismos que han tenido que huir de sus hogares por la guerra.

Hasta este jueves, la iniciativa en Change.org ha había rebasado las 11 mil firmas; no obstante, ha sido pausada.

"Queremos pausar nuestra petición en invitar a todos los que se han identificado con nuestra causa que nos ayuden firmando esta petición que alza la voz de todos para parar la guerra"; escribió Arrechedera con el objetivo de hacer consciencia y pedir el cese de la guerra en Ucrania.

POR EL REGRESO DE LA CORONA DE PLUMAS

En entrevista con Excélsior Digital, Arrechedera explicó que a 10 años desde que científicos de Austria y México concluyeron que el mal llamado “Penacho de Moctezuma” no podía regresar a nuestro país porque corría el riesgo de destruirse, es necesario analizar si con la ciencia y la tecnología actual hay condiciones para que la corona retorne a México.

El objetivo, detalló, es que una comisión independiente al Museo del Mundo, antes conocido como el Museo de Etnología, en Viena, “compuesta por científicos e ingenieros especialistas en transporte de piezas delicadas” evalúen y propongan una posible solución para regresar el plumario.

En Change.org pusimos la opción de que sea una comisión independiente, ósea, por ejemplo, que sean franceses especialistas en movilización de obras de arte, hindúes que saben en degradación de los elementos. Que sea una comisión independiente sin intereses y si la comisión dice: ‘señores, tenían razón: no hay manera’, bueno, pero ya hiciste un paso más”, mencionó.

Y es que en 2012, tras la restauración del “Penacho de Moctezuma” que llevaron a cabo por comitivas binacionales —encabezadas por la restauradora-Investigadora de la UNAM, Olvido Moreno Guzmán, por México, y Melanie Ruth Korn, por Austria—, se determinó que debido a su fragilidad, la pieza no podía trasladarse debido que las vibraciones del viaje podían destruirla.

El documentalista sostuvo que él apostaba al ingenio humano para encontrar una solución a esta problemática que lleva siglos.

“Yo no creo en los imposibles, si alguien decía que era imposible llegar a la luna, pues el ser humano llegó, entonces, pensar que una pieza no se pueda mover con la tecnología que hay hoy en día sin ningún tipo de vibración en una caja que dicen que aguanta terremotos, se me hace difícil de creer”, dijo.

Sobre este punto, el pasado 23 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que en octubre de 2020 su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, viajó a Austria para solicitar prestada la pieza para su exposición en nuestro país e incluso entregó una carta al presidente de esa nación Alexander Van der Bellen; no obstante, no se concretó.

El mandatario calificó aquel encuentro como “desagradable”, ya que su homólogo no tenía conocimiento de la historia del “Penacho de Moctezuma” y luego de leer la carta que le entregó la también escritora, consultó con unas personas que lo acompañaban, y negó el préstamo.

"Terminó de leer la carta y dijo que era por lo del Penacho, volteó a ver a las supuestas dueñas y dijeron que no, y muy amablemente Beatriz se despidió y ya no hubo más conversación, no se siguió con el tema por la negativa. Es una actitud muy arrogante, prepotente y pues no hay justificación de que no pudiera trasladarse, ni siquiera plantamos que lo devolvieran, sino para que se exhibiera”, comentó.

EN AUSTRIA, LEGISLADORA APOYA ANÁLISIS

Luego de que a mediados de enero Arrechedera y Aragüena intervinieran las audioguías del Museo del Mundo con grabaciones del activista Xokonoschtletl Gómora para explicar que con la conquista de México-Tenochtitlán hubo un sinfín de saqueos de piezas prehispánicas que fueron o son de gran valor para nuestro país, entre ellas, la corona de plumas, la petición de analizar su posible regreso llegó al Parlamento de Austria.

El pasado 20 de enero cuando la diputada Petra Bayr, del Partido Socialdemócrata (SPÖ, por sus siglas en alemán), presentó una moción al Parlamento de Austria (revísala AQUÍ) para llevar a cabo este análisis del posible traslado de la pieza que se expone en el Museo del Mundo desde 1918.

“Se solicita al gobierno federal que verifique si los nuevos avances tecnológicos hacen necesario revisar el informe de más de diez años y así posibilitar el transporte de la corona de plumas”, se lee en la moción.

De acuerdo con Arrechedera, el interés de la parlamentaria del SPÖ es que regrese a México la corona de plumas y que su lugar en el Museo del Mundo sea ocupado por la réplica que se expone en nuestro país en el Museo de Antropología e Historia.

A ella lo que le gustaría, porque me lo dijo, es por qué no vuelve la corona y a Austria le hacemos llegar la réplica que está en el Museo de Antropología”, explicó el artista mexicano.