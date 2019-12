Ha sido difícil primer año de 4T: Poniatowska

Ciudad de México.- Elena Poniatowska, quien apoya a Andrés Manuel López Obrador desde hace 16 años, reconoció que el primer año de este sexenio ha sido complicado.

"Creo que ha sido muy difícil este primer año el de la Cuarta Transformación, que también se puede decir que es todo nuevo, un Gabinete nuevo, gente nueva en el poder, gente que no habíamos visto antes, gente incluso que se salió por no estar de acuerdo con López Obrador, entonces yo tengo una fe en un futuro, a partir de un hombre honesto, y sobre todo a partir del destape de la corrupción, creo que ya no era posible que viviéramos ignorando tanta corrupción y tanta gente echa a un lado víctima de la total desigualdad en nuestro País.

"Claro que es muy difícil, mucha gente ha protestado (...) El recorte a la cultura sí ha sido verdadero, lo han sufrido muchísimo muchas instancias culturales", señaló la escritora.

Poniatowska, quien está en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para presentar El Amante Polaco --bajo el sello de Seix Barral--, también abordó el tema de la inseguridad.

"La inseguridad es un punto muy álgido, muy difícil, muy tremendo, porque sabemos que lo peor en nuestro País es la inseguridad; no la hay, yo creo, en ciertos estados, la hay en el Distrito Federal, es muy inseguro, pero yo creo que en Mérida, en Yucatán, no se siente, ciertos estados están libres del problema grave de inseguridad", consideró.

Esta novela, que califica como muy personal, ahonda en los orígenes de su apellido y en la estirpe familiar desde el siglo 18, tiempo en el que reinó Stanislaw Poniatowski (1732-1798), el último Rey de Polonia.