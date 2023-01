'Había más': otras menores iban en el carro que se llevó a Ángela

Ciudad de México.- Dos días después de desaparecer en la Ciudad de México, vecinos de Nezahualcóyotl hallaron a Ángela Olguín caminando desorientada en calles del municipio. Esto es lo que se sabe del caso:

El pasado 19 de enero, María Ángela Olguín, de 16 años, y su madre se encontraban en el Centro de Transferencia Modal Indios Verdes, en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

En ese lugar esperarían al padre de la adolescente y se reunirían con él para dirigirse a su hogar en Ecatepec.

Su madre, Rocío Bustamante, pasó a unos baños públicos, alrededor de las 17:30 horas, mientras Ángela la esperaba afuera, pero cuando la madre salió, la joven ya no estaba.

Tras iniciar la búsqueda de su hija, Rocío informó que las cámaras de seguridad de los baños no funcionaban.

'Escuché que me gritó'

Tras su desaparición, Rocío Bustamante y su familia cerraron Insurgentes Norte a la altura del paradero con la intención de que autoridades les hicieran caso.

El bloqueo se extendió hasta la madrugada del viernes 20.

Ya este día, la Fiscalía emitió una Alerta Amber para informar sobre la desaparición de la menor.

"Yo fui al baño, ella me esperó afuera, sí había fila, pero le estaba echando un ojo, de pronto escuché un grito diciendo 'ma', me apuré a salir y ya no estaba mi hija", declaró Rocío Bustamante, madre de Ángela.

Ese mismo día, la familia de la joven acudió al C5, donde pudieron constatar que un hombre la tomó del brazo y posteriormente la llevó a otro lugar.

Horas más tarde, en la noche, la familia volvió a bloquear Insurgentes Norte.

Localizan a Ángela tras 48 horas

La tarde del 21 de enero, la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia anunció que la joven de 16 años había sido ubicada con vida.

Habitantes de Nezahualcóyotl localizaron a la joven en la Avenida 12 esquina con Carmelo Pérez, cerca de la Avenida Texcoco, que es colindante con la Alcaldía Iztapalapa, y avisaron a Policías de Tránsito del Municipio.

La Policía de Investigación acudió al lugar para verificar su identidad y dar los primeros auxilios psicológicos y médicos.

Posteriormente, autoridades municipales confirmaron que Ángela fue hallada en las calles del municipio sin ropa y cubriéndose con una bolsa de plástico negra.

Más tarde, Ángela se reunió con su familia en las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, ubicada en la Colonia Obrera. dónde recibió atención médica.

A las 19:06 horas, la adolescente y su madre Rocío, salieron de la dependencia.

'Había más'

En sus primeras declaraciones, Ángela narró que la llevaban boca abajo en un auto, pero se percató que más menores iban con ella.

"Ella no pudo precisar si venían dos (niñas) o una más, sino dice 'había más'. Yo creo que lo primero que tenemos que establecer es cuál fue la ruta que siguió el vehículo o en el medio de transporte que la hayan privado de su libertad en Indios Verdes", informó Vicente Ramírez, director de la Policía de Nezahualcóyotl.

El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, descartó que existiera una banda relacionada con desapariciones de menores en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes.

Negó que hubiera denuncias respecto a la posible desaparición de otras jóvenes en ese lugar pues no hay registro de casos similares al de María Ángela.