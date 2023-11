Hablé con Alito y le ofrecí una disculpa: Xóchitl

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Tras el "resbalón" de Xóchitl Gálvez, donde señaló a Alejandro Moreno como una de las personas con las que nunca trabajaría, la aspirante a la Presidencia de la República aseguró que ya se disculpó con el líder nacional del PRI.

"Por supuesto que sí hablé con Alito el día de ayer, ofrecí una disculpa, me encanta, yo sí quiero decirlo, estoy orgullosa de caminar con el PRI y lo digo sinceramente, lo digo convencida, digo que lo que nos une en este proyecto es muy importante, nos une esos temas de los que les he hablado, el agua, la inseguridad, el tema del campo que me tiene tan preocupada", dijo la senadora en conferencia de prensa.

"Y la verdad de las cosas es que yo reconozco en Alito un hombre valiente, echado para adelante, a pesar de la persecución que tuvo no dejó el Frente Amplio por México", indicó, "porque toda la intención era que no hubiera esta alianza que están viendo aquí porque esta alianza sí que los tiene preocupados en Palacio Nacional, es un hombre ordenado, trabajador y vamos construyendo una profunda amistad".

Hay muy malos priistas con los que yo no trabajaría como (Manuel) Bartlett o como 'Alito' o como el ex Gobernador de Hidalgo (Omar) Fayad", dijo ayer Xóchitl Gálvez.

La candidata se refería a Alejandro Moreno, el presidente del PRI, organización postulante de su candidatura. Estaba en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en una conferencia de prensa acompañada de la secretaria general del tricolor, Carolina Viggiano, y del dirigente estatal priista, Rubén Antonio Zuart.

Dos minutos después la candidata se puso sus anteojos y miró recados que le llegaron y su rostro se tornó serio.

Entonces comentó: "Quiero aclarar, porque ha habido malos entendidos, créanme que tengo un enorme respeto por el presidente del PRI. Estoy contenta de ir con el PRI, con Alejandro Moreno hemos coincidido en sacar adelante al País".