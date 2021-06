Habrá castigo a responsables por accidente en Línea 12: López Obrador

Excélsior

Ciudad de México.- Previo a que el Gobierno de la Ciudad de México dé a conocer los primeros avances del peritaje del accidente de la Línea 12 del Metro, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que habrá castigo a quienes resultes responsables y se trabajará para rehabilitar este transporte.

Si bien esta mañana el mandatario insistió en esperar la desvelación de los primeros resultados del dictamen sobre las casusas que ocasionaron el accidente de la Línea 12 que dejó 26 muertos, dejó clara la postura de su gobierno.

“En general puedo decirles que son dos vertientes: el castigo a quienes resulten responsables y la otra tiene que ver con la construcción de la línea y la rehabilitación que debe hacer”, aseveró.

López Obrador recordó que en días pasados acordó con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, apoyar en lo necesario para rehabilitar la Línea Dorada en beneficio de la ciudadanía, principalmente de quienes habitan en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

Reiteró además su apoyo a la mandataria capitalina, aún más ante los ataques de la oposición, ya que, según ha denunciado, en el marco del proceso electoral se utilizó este accidente con fines político-electorales para atacar al movimiento de la Cuarta Transformación.

“Vamos a esperar a lo que hoy dé a conocer la Jefa de Gobierno, quien cuenta con todo nuestro apoyo y respaldo, porque los adversarios nuestros se han lanzado con todo en este caso, hasta The New York Times.

“Hay que buscar la solución, nadie quiere que sucedan estas desgracias, sólo los viles, los canallas trafican con el dolor ajeno. Estamos en decadencia, pero afortunadamente hay un proceso de transformación”, sostuvo.

PRIMEROS AVANCES DE DICTAMEN SOBRE LÍNEA 12

Ayer la Jefa de Gobierno informó que hoy dará a conocer un primer informe del peritaje que la empresa noruega DNV realiza tras el colapso que se registró el pasado 3 de mayo en el Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Además, luego del reportaje del periódico estadunidense The New York Times en el que se hace referencia a lo sucedido y se señala a quienes pudieran tener responsabilidad en el accidente, Sheinbaum Pardo sostuvo que no tiene sentido politizar el tema.

“Quien lea el artículo tendrá sus propias conclusiones, ahí vienen diversas fuentes, pero no quisiera comentar sobre el artículo. Claro que tenemos que seguir hablando de la Línea 12, de la atención a las víctimas y la reparación de la Línea 12, pero este tema de confrontación política al que nos quieren llevar, ahí no vamos a entrar porque no nos lleva a nada y además no tiene sentido politizar este tema”, dijo.

La mandataria indicó que una vez que se conozcan los informes finales y se tengan que fincar responsabilidades será la dependencia encabezada por Ernestina Godoy la que tenga que hacer su trabajo. El de su gobierno dijo será el de echar a andar de nuevo la Línea 12 del Metro, pero de forma segura para que no vuelva a ocurrir una tragedia como la que se vivió.