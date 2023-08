Habrá libros de texto, lo quieran o no, advierte AMLO

Agencia Reforma

Ayutla de los Libres, Guerrero .- Lo quieran o no lo quieran va a haber nuevos libros de texto gratuitos para iniciar el ciclo escolar, lanzó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al encabezar un evento en este Municipio de la Costa Chica de Guerrero, afirmó que sólo "tres o cuatro" estados arrancarán sin que se hayan repartido dichos libros.

López Obrador acusó que los de "arriba, conservadores y fifís" no quieren que se entreguen los nuevos libros, por lo que interpusieron amparos.

"Los libros de texto gratuitos para todas las escuelas... los de arriba, corruptos, conservadores, fifís no quieren que se entreguen los libros, ya hasta metieron amparos", reprochó.

"También apoyados por jueces, magistrados, Ministros deshonestos, nada más que el lunes que reinicien las clases en todas las escuelas creo que en solo van a quedar pendientes tres o cuatro estados de los 32".

"Pero en todas ya van a estar los libros de primaria libros de texto gratuitos lo quieran o no lo quieran", soltó López Obrador ante cientos de guerrerenses.

En presencia de la Secretaria de Educación, Leticia Ramírez, el Jefe del Ejecutivo subrayó que la educación pública es un derecho del pueblo.

"La educación como la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo y lo mismo en el caso de la salud, tengo el compromiso de antes de terminar, antes de que yo termine mi mandato van a quedar arreglados los centros de salud, los hospitales, médicos generales", abundó.

"Médicos especialistas, equipos para estudios, para intervenciones quirúrgicas, y todo de manera gratuita, y no van a faltar los medicamentos, me canso ganso, es un reto, es un desafío".

'Deseo que continúe la transformación'

En otro tema, López Obrador nuevamente se pronunció a favor de que continúe la "transformación" y pidió luchar por esa causa.

"Yo espero, no quiero que lo malinterpreten, pero sí deseo, y eso sí lo puedo decir, que continúe la transformación en México", expresó.

Al reiterar que Zoé Robledo se mantendrá en el IMSS hasta 2024, el tabasqueño aseveró que ser candidato es muy importante, además de ser un derecho.

No obstante, sin hacer señalamientos, López Obrador insistió que los ideales y los principios deben estar por encima de los intereses personales.

"Es legítimo que alguien aspire a ocupar un cargo, nada más que no se debe de olvidar que por encima de los intereses personales está el interés general", expresó.

"Lo más importante es luchar por los ideales, por los principios, por la transformación de México, eso es lo que tenemos que estar pensando ser buenos servidores públicos".

No debe pensarse nada más en el cargo para ver cómo hacerse "grande" o enriquecerse con la riqueza mal habida, enfatizó López Obrador,

"Y (decir): 'no me va importar el pueblo', no, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo", añadió.

"Eso es lo que hay que estar pensando siempre", agregó.