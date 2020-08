¿Habrá suficientes dosis vs Covid en México?

Archivo / Agencias

Ciudad de México.- La mancuerna entre el sector privado y gobiernos de América Latina para que la región tenga acceso a la vacuna que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford es, en definitiva, una buena noticia, pero con un lado complejo y potencialmente negativo del que aún no se ha hablado.

Así lo considera la doctora en biología molecular Roselyn Lemus Martín, quien ve el anuncio como una garantía para que México no sea de los últimos en recibir una vacuna contra el SARS-CoV-2, pero le preocupan aspectos como la insuficiencia de dosis.

"Esta nueva alianza nos está poniendo a México adelante para que podamos tener el mismo acceso a la vacuna que va a tener Inglaterra, que van a tener los países desarrollados, porque ellos la iban a tener en el primer semestre del 2021, y nos está poniendo en la misma posición a Latinoamérica, lo cual es muy importante", opina la científica mexicana en entrevista.

De no haberse dado esto, continúa, la vacuna habría llegado a México quizás hasta finales de 2021 o principios de 2022.

"Entonces, la noticia es positiva. Pero, desafortunadamente, creo que no se calcularon bien los números. Se habla de 150 o 250 millones de dosis (iniciales) para la región de Latinoamérica. Eso es lo que no se aclaró; no son 150 o 250 millones para México", precisa la química egresada de la UNAM y maestra en oncología molecular.

El problema, explica, radica en que se necesita vacunar al 60 por ciento de una población, lo que en el caso de México equivaldría a 75 millones de personas, según calcula la experta.

"A México no sé cuántos millones de dosis nos van a tocar, pero nosotros necesitamos 75 millones para asegurarnos de que se va a conseguir lo que se llama inmunidad de rebaño, o sea, que la mayoría de la población está protegida y que ya vamos a poder llevar una vida un poco más normal", detalla.

Aunado a esto, si se considera que las fases de investigación clínica de esta vacuna han definido que serán necesarias dos dosis por persona, esa producción inicial de 150 millones apenas cubriría a los 75 millones de mexicanos que debieran ser vacunados; sin embargo, las dosis tendrán que repartirse entre los países latinoamericanos interesados.

"Aquí la cuestión es que (el Canciller Marcelo) Ebrard no ha hecho un plan. Eso es lo que nos falta; está perfecto que ya pasó esto, algo sin precedentes y que nos va a beneficiar bastante, pero se necesita un plan estratégico.

"Porque además, imagínate, como no va a ser suficiente para toda la población que necesitamos cubrir, entonces tenemos que saber a qué grupos se les va a aplicar la vacuna, qué grupos van a tener preferencia: si van a ser los de la tercera edad, los médicos, las enfermeras, personas con diabetes, con obesidad, etcétera", señala Lemus Martín.

Asimismo, expone la científica, hasta que no concluya la fase 3 o se tengan sus resultados preliminares, tampoco habrá certeza sobre el tiempo de protección que la vacuna brinde: un año, dos años, ocho meses, cuatro meses. Algo crucial para saber cuándo será necesario contar con más dosis.

"Por eso es importante tomar todas esas cosas en consideración. Y no las están tomando en cuenta, no hay un plan estratégico: ¿Cuántas se van a adquirir? ¿A qué grupos se van a aplicar? ¿Cómo se va a distribuir?", cuestiona Lemus Martín, incierta de cómo será esa "distribución gratuita" anunciada por las autoridades mexicanas.

"¿Quién va a controlar eso? Porque conociendo aquí, desafortunadamente como son a veces las cosas en nuestro País, puede ser que si la van a dar gratis y la va a tener el IMSS o el ISSSTE, supongamos que alguien puede llegar y decir: 'A ver, me llevo unas dosis y las vendo por afuera'. Hay que regular eso súper bien para evitar ese tipo de problemas".

A pesar de esto, la científica también considera como algo positivo la oportunidad que se presenta para que el País se posicione en la industria de producción de vacunas.

"A México nos va a poner en una posición científica importante porque vamos a ser capaces de producir una vacuna aquí", sostiene.

"Si llegara alguna otra farmacéutica con la que podamos hacer convenio -que vamos a necesitar, de hecho, hacer convenio con otras farmacéuticas porque no va a ser suficiente con AstraZeneca-, ya tendremos la capacidad técnica y la infraestructura para poder producir otras vacunas".

¿Existe alguna desventaja para México al subirse a la producción?

No, de hecho México tiene infraestructura, obviamente no para gran escala; las vacunas del País se han importado, la mayoría se compran fuera. Pero esto definitivamente nos va a forzar a que desarrollemos esa infraestructura para poder producir a gran escala.

Ahorita lo estamos haciendo con ayuda de Argentina, al parecer nosotros solos no podríamos. Ellos nos van a dar parte de la tecnología, y entonces aquí ya se va a adaptar eso y se va a producir la vacuna.

¿Habría algún riesgo por esos "procesos que se están acortando", como dijo el Presidente, dadas las fases que debe correr una vacuna?

No, definitivamente no. De hecho las vacunas, más que los medicamentos, tienen un rigor muy muy alto para poderlas aprobar -bueno, excepto la de Rusia-; se tiene un rigor que se tiene que seguir, independientemente de cómo se estén manejando las fases: en paralelo o que se están presentando resultados preliminares. Definitivamente creo que podemos estar tranquilos en ese sentido.

¿Confía usted en que vaya a estar lista el primer semestre de 2021, como se ha estimado?

El tiempo va a depender de la fase 3. Supongamos que ésta es exitosa, entonces sí se podría tener en el primer semestre del 2021, que eso no es nada más para México sino, en particular con esta vacuna, para el mundo.

Eso es siendo muy positivos, pero pueden haber baches en el camino. Supongamos que la fase 3 no llegara a funcionar, entonces todo se echaría para atrás. Pero en el caso positivo, me gustaría pensar que sí estaría lista.