Hace AMLO llamado a la cordura a Maru Campos por libros

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la cordura a la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que, nuevamente, el Estado frenó la distribución de los libros de texto gratuitos en la entidad.

"Ojalá se resuelva, ya hubo una decisión de la Corte para que se entreguen los libros", expresó López Obrador en alusión al desechamiento de la controversia constitucional promovida por el Gobierno de Chihuahua, para impugnar el reparto de los nuevos libros de la SEP.

- Pero hubo otros amparos, se le inquirió al Jefe del Ejecutivo.

"¿Otro amparo?", cuestionó, "ahh, no sabía yo, no, es que esto ya se hay que hacer un llamado a la cordura ¿no? a la Gobernadora de Chihuahua, que ayude, que se pronuncie a favor de que se distribuyan los libros", urgió.

El 11 de octubre pasado, el Gobierno de Chihuahua suspendió de nueva cuenta el reparto de los libros de texto, derivado de dos juicios de amparo promovidos por la Clínica de Derechos Humanos y la Asociación Estatal de Padres de Familia.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) del Estado informó que jueces otorgaron suspensiones provisionales, por lo que la autoridad está obligada a acatar la medida cautelar, la cual consiste en la suspensión de la entrega de los libros para el ciclo 2023-2024.

En la conferencia mañanera, López Obrador acusó que detrás del freno al reparto de los libros en Chihuahua hay "mucha" cerrazón, dogmatismo y sectarismo.

"¿En qué les afecta (la distribución)? Es mucha cerrazón, mucho dogmatismo, sectarismo, mucho coraje, si deberíamos estar todos contentos, decir gracias a la vida que nos ha dado tanto, no enojarnos", consideró.

"Y al mal tiempo buena cara y no amargarnos, y mucho menos odiar, hay que querernos, abrazarnos, ser amorosos, no ganamos nada con estarnos amargando, haciendo corajes, con rencores, ¿eso qué? Que nadie se excite, hay que relajarnos, tranquilos".

López Obrador dijo que es normal tener diferencias políticas en una democracia, pero pidió no caer en lo "irracional".

- ¿Dialogará con la Gobernadora?, se le preguntó.

"No, pero ya estamos dialogando (con el gobierno de Chihuahua), o sea, para qué, no es de fotos, no, porque a quién se perjudica, es lo mismo que hablábamos, a los niños, siempre hay terceros perjudicados, entonces eso es lo mejor", contestó.