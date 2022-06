Hace AMLO reverencia a electores de Tamaulipas

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador elogió a los ciudadanos que votaron en Tamaulipas, entidad donde ganó el morenista Américo Villarreal, luego de que un grupo armado amenazó a quienes buscaban acudir a las urnas.

"Miren lo que pasó en Tamaulipas, cuánto temor había, normal, o promovido, para que la gente no saliera a votar.

"Al pueblo de Tamaulipas, así... todo mi respeto y toda mi admiración. Fue un comportamiento heroico, el del pueblo de Tamaulipas", reverenció el tabasqueño en conferencia de prensa matutina.

Aseguró que fue esta entidad el que tuvo la mayor participación ciudadana de los seis donde hubo elecciones.

López Obrador dijo que la democracia es lo mismo que el pueblo y minimizó la función del Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, y del Consejero electoral Ciro Murayama.

"¿Es el instituto electoral? No, si fuese por ellos no habría democracia, es la gente, es el pueblo, entonces se busca una reforma constitucional para que los consejeros sean de inobjetable objetividad, que los elija el pueblo", puntualizó.

El Mandatario federal dijo que la razón por la que algunos funcionarios no quieren la reforma electoral es porque ya no va "haber plurinominales, porque ya no va haber biyuyos" y porque ya no se va a seguir manteniendo -al que consideró- es el aparato más costoso en el mundo para organizar elecciones.

En las pasadas elecciones, hombres armados robaron tres urnas en Reynosa y Matamoros, además de que la gente que estaba votando recibió amenazas por lo que se suspendió la votación en una casilla de Matamoros.