Hace Ebrard campaña en Durango con vacunas

Ciudad de México.- Para apoyar la campaña de Marina Vitela en Durango, el Canciller Marcelo Ebrard resaltó que gracias al Presidente Andrés Manuel López Obrador se logró controlar la epidemia de Covid-19, por la compra que hizo el Mandatario de millones de vacunas en todo el mundo.

Durante un desayuno con maestros en la capital del Estado, el Secretario de Relaciones Exteriores aseguró que ya es tiempo que llegue la Cuarta Transformación a Durango.

"Estamos aquí con mucho gusto para transmitirles un saludo del Presidente de la República", dijo Ebrard al comenzar su mensaje a favor de Vitela.

Dijo que hay una gran expectativa sobre el proceso electoral, porque el proyecto de la 4T implica grandes cambios, combate la corrupción y atiende a los más necesitados.

"Fue el Presidente de la República el que propuso acceso universal a las vacunas, fue el que lo propuso en el G20, cuando nadie hablaba de eso", expuso Ebrard, aunque alguien le gritó "¡usted las trajo!".

Preguntó a los asistentes si ya se habían vacunado, a lo que la gente respondió que sí, que tres, cuatro veces.

"Pues el Presidente López Obrador consiguió esas vacunas, habló con el Presidente Rusia, de China de Estados Unidos, con todos los organismos y con ese prestigio, porque él dice, 'si tienes fuerza dentro de tu País, tienes el respaldo de la población, entonces puedes dialogar afuera grandes cosas', ¿entonces en qué se traduce? En conseguir vacunas, cuando no había, equipo médico, cubrebocas, y derrotar a la pandemia... cuando menos controlarla.

"Fue una tragedia, perdimos a miles de personas, pero imagínense si nuestro Presidente no hubiera conseguido las vacunas, por supuesto que en primer lugar no estaríamos aquí, no podríamos convivir", resaltó Ebrard.

En su intervención, expuso que el Presidente López Obrador fue quien propuso la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos, que tenía muchos años de no llevarse a cabo un encuentro así.

Ahí, dijo, se trataron temas de bienestar y desarrollo económico, para pasar del discurso a las inversiones, respetando la soberanía de nuestro País. Puso como ejemplo inversiones en Coatzacoalcos o en Tijuana, con acuerdos para modernizar infraestructura en toda la frontera, por 4 mil 200 millones de dólares.

"El caso es que ¿qué tiene que ver eso con Durango? que Durango es parte de ese plan. El Gobierno de México propuso sus proyectos y ya se presentaron.

"¿Qué tiene que ver con Durango y con ustedes? Si hay un Gobierno del Estado, que haya alguien íntegra, comprometida, que siga adelante con estos programas, estos planes, estas inversiones ¿qué creen que va a ocurrir? vamos a generar prosperidad, una situación mejor.

"Y por estoy aquí, porque el señor Presidente de la República les quiso mandar este saludo y yo, les quería compartir, que la 4T ya debe llegar a Durango, ya es hora, ya es tiempo, ya es el momento", expresó Ebrard en su mensaje de campaña.

Agregó que en el 2018 se decía que si ganaba López Obrador se iba a devaluar el peso, que la gasolina iba a subir a más del doble y que no se podían subir los salarios mínimos, que era imposible.

Sin embargo, resaltó, el peso hoy tiene fortaleza y no hubo ninguna crisis, como se auguraba.

"¿Qué es lo que tenemos hoy? Una gran oportunidad como nación y también Durango la tiene, por eso digo es el gran momento, tómenla, es la gran oportunidad representado por Marina Vitela, ella va a ser la gobernadora, es la 4T y a Durango le va a ir bien", dijo a favor en el evento de la candidata de Morena, al que también acudieron el presidente del Partido, Mario Delgado; el coordinador de los diputados federales, Ignacio Mier; y el ex presidente del PAN, Manuel Espino.

En su momento, Vitela también exaltó la presencia de Ebrard en el desayuno, a quien presentó como un "ícono de la política" y un "activo de Morena, a lo que alguien gritó "¡Presidente!".

"Le agradecemos que en su día de descanso, que aunque también trabaja sábados y domingos, pero hoy oficialmente descansa, se haya tomado el día para visitar Durango", señaló Vitela sobre la presencia de Ebrard en su evento de campaña, realizado en un jardín.

La candidata de Morena ofreció impulsar obras de infraestructura para el Estado, con el acompañamiento de la Federación.

Ofreció guarderías para las madres trabajadoras, refugios para mujeres violentadas y un gran paquete para niños, en respuesta a los señalamientos del candidato de Va por México, Esteban Villegas, de que Morena desapareció las estancias infantiles, el recorte a la atención a víctimas de la violencia y la desaparición de las escuelas de tiempo completo.

A fin de ganarse el voto masculino, ofreció apoyo a hombres en edad productiva, para aquellos que no están en la edad de las becas de los estudiantes ni de las pensiones de la tercera edad.