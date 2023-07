Hacen censo de desaparecidos ¡con Servidores de la Nación!

CDMX.- Servidores de la Nación realizan la actualización del censo de personas desaparecidas en el País, cuyo registro estaría listo en unos tres meses.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las cifras actuales no son precisas, pues hay desaparecidos que permanecen en el registro, pero algunos ya regresaron con su familia.

"Se está avanzando bien, se está haciendo una actualización del censo de personas desaparecidas porque se empezó a reportar que había personas consideradas desaparecidas y afortunadamente están vivas y están con sus familiares.

"¿Qué sucedía? Que en algunos casos se denunciaba la desaparición, se encontraba a la persona y ya no se quitaba del registro, del censo, por eso nos llamó la atención de que fueran muchos", explicó.

En la actualización, añadió, participan funcionarios de los tres niveles de Gobierno, pero los Servidores de la Nación van casa por casa a comunidades y colonias del País.

"Participan los Gobiernos estatales, las fiscalías, del Gobierno federal los Servidores de la Nación, que son los que trabajan en las colonias, en las comunidades", afirmó.

"Antes no habían un programa de estos, en los gobiernos anteriores, ahora estamos en la búsqueda de desaparecidos, lo que no se hacía antes, incluso hay un presupuesto dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, eso a lo mejor no se sabía, porque hay mucha politiquería", criticó.

Evade recibir a madres buscadoras

El Presidente evadió responder si recibirá personalmente a colectivos de madres buscadoras y dijo que la atención de familiares de desaparecidos es constante a través de la Subsecretaría de Gobernación a cargo de Alejandro Encinas.

Acusó que estos casos son utilizados con propósitos "politiqueros", pero en sus giras por el País sí habla con las víctimas que buscan a sus seres queridos.

"Estamos atendiéndolos constantemente, en todas las giras que hago hablo con madres de desaparecidos", dijo.

"Lo que no permitimos es que se utilicen estos casos, tan lamentables, tristes, dolorosos, con propósitos politiqueros. Es que hay, la verdad, mucha manipulación de medios como ustedes, digo, con todo respeto, como Proceso, REFORMA, Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui, ya todos", apuntó.

- ¿No sería tiempo de recibirlas?, se le preguntó.

"Estamos recibiendo todo el tiempo, lo hace el Subsecretario de Gobernación (Alejandro Encinas)", respondió.

-¿Pero usted?

"Sí, sí pero hay ese propósito manipulador. Lo importante es que ayudemos en la búsqueda de los desaparecidos y que ayudemos a los familiares y lo estamos haciendo, lo demás es politiquería y es publicidad, y es ese interés que tienen ustedes, algunos medios, la mayoría, lamentablemente, de atacar al Gobierno de ir en contra de nosotros, con todo, con cualquier cosa", reclamó.

-Pero sería una promesa con ellas, no con los medios, se le insistió.

"Si, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, pero si le preguntas a -como se le llamaba en la época de madero ahora les llaman expertos- pero le preguntas a ¿cómo se llama el senador farsante? Álvarez Icaza y así hay varios.

"Ahora hasta el comisionado de la ONU de Derechos Humanos, que no vio nada cuando estaban despareciendo a personas desde el Estado, ahora el Estado no viola derechos humanos, antes sí y no veían nada y no denunciaban nada, incluso hicieron un pacto con los medios para que no hablaran del tema", abundó.