Hacen las paces diputada transgénero y Quadri

Víctor Zubieta / Agencia Reforma / La diputada María Clemente García (Morena) y Gabriel Quadri (PAN) sellaron con un beso su reconciliación, tras una serie de enfrentamientos por los dichos del panista

Ciudad de México.— La legisladora transgénero María Clemente García (Morena) y el diputado Gabriel Quadri (PAN) hicieron las paces, luego de una serie de enfrentamientos por los dichos transfóbicos del legislador panista.

García y Quadri aparecieron este jueves juntos para anunciar una iniciativa para tipificar el transfeminicidio e informaron que, a pesar de sus diferencias, tienen coincidencias de las cuales puede nacer la concordia.

"Estar aquí, al lado de mi compañero Gabriel Quadri es algo positivo, porque podemos equivocarnos, yo me he equivocado ante los medios, ante la gente y las conductas tienen corrección, no podemos ni necesitamos pensar absolutamente igual, pero tenemos estas coincidencias y es en estas coincidencias en donde nace la paz y la concordia para México", dijo la legisladora morenista.

Sostuvo que con el grupo parlamentario del PAN tiene coincidencias y una de ellas es preservar la vida humana, incluidas las de todas las personas transgénero.

"Vengo a presentar una iniciativa para modificar el Código Penal, para agregar la tipificación del transfeminicidio, para que se investiguen los casos de asesinatos de personas trans porque hay móviles específicos que tienen que ver con la condición de género y con las relaciones de pareja y muchas otras situaciones que tenemos que analizar para que quede muy bien encuadrado en el marco jurídico", planteó.

En su turno, Quadri reconoció que él también se ha equivocado y agradeció a la morenista su discurso.

"Quiero reiterar mi respeto a toda la comunidad LGBTQ y más, particularmente a las personas trans que, como dice María Clemente, podemos diferir en opiniones, pero lo que yo sí quiero decir es que condeno de la manera más enérgica todo tipo de discriminación y de exclusión y, desde luego, también la violencia, particularmente en este caso en contra de las personas trans", dijo.

Quadri dijo que el objetivo de aparecer juntos después de enfrentarse es enviar un mensaje de respeto, tolerancia e inclusión, a pesar de las diferencias de opinión.

El panista rechazó que este acto sea parte de una renovación moral y lo atribuyó al aprendizaje que las personas tienen a lo largo de la vida.

Los diputados concluyeron la presentación de la iniciativa con un abrazo y un beso en la mejilla.

Lo anterior luego de que ambos protagonizaron diversos enfrentamientos, debido a que Quadri cuestionó a través de redes si las mujeres permitirían que hombres vestidos de mujeres usaran sus baños y vestidores.

Tras estas publicaciones, María Clemente, su compañera de bancada, Salma Luévano, y activistas transgénero, interceptaron en los pasillos de San Lázaro a Quadri, llamaron maricones a diputados panistas y se disfrazaron del panista para subir a tribuna.

Finalmente, el 31 de marzo pasado, Quadri provocó un zafarrancho, después de que llamó "señor" a Salma Luévano, también diputada transgénero de Morena.