Halla FGJ desvíos por 1,588 mdp en gestión de Mancera

Reforma

Ciudad de México.- La Fiscal de la Ciudad, Ernestina Godoy, informó que a la fecha han detectado desvíos por mil 588 millones de pesos en recursos públicos que ocurrieron durante la Administración de Miguel Ángel Mancera.

En reunión con diputados locales, Godoy Ramos externó que se ha contabilizado esa cantidad de recursos como parte de 23 carpetas de investigación y que hay 12 funcionarios detenidos de 35 servidores públicos indagados.

La funcionaria no mencionó nombres y anticipó que en cuanto la ley se los permita proporcionarán más información sobre los casos.

"Investigamos y procesamos hechos graves de corrupción de funcionarios de la anterior Administración que rebasan los límites de la responsabilidad individual", explicó Godoy.

"Hemos reconstruido mapas completos de operaciones financieras y administrativas públicas y privadas de varios ex secretarios, subsecretarios, directores generales, ex legisladores, ex jefes delegaciones que develan la implantación y operación de una maquinaria para el desvío sistemático de miles de millones de recursos de la hacienda púbica de la Ciudad de México".

La Fiscal agregó que estos desvíos fueron planeados y que son los actos de corrupción más importantes que se hayan dado en la Ciudad.

"Al más alto nivel y con participación directa de altos funcionarios se instauró un sistema minuciosamente planeado para extraer grandes cantidades de recursos públicos", agregó Godoy.

"Estos hechos no son coincidencia ni resultado del error humano, se trata de actos planeados y ejecutados con conciencia plena de su ilicitud".

También dijo que es obligación de la Fiscalía perseguir a los responsables, llevarlos ante la justicia y recuperar el patrimonio de la Ciudad.

"Esto es una cifra creciente, como avancen y se consoliden las investigaciones se irán sumando carpetas, montos, personas y detenidos", prometió.

Esta información fue dada por la Fiscal en una mesa de trabajo con diputados por videoconferencia de la Comisión de Justicia para exponer las metas que tiene el órgano autónomo para este año.