Hallan a conductores que trasladaban a migrantes en SLP

Los dos choferes que trasladaban a los migrantes que fueron secuestrados en los límites de San Luis Potosí y Nuevo León regresaron a sus hogares en Tlaxcala, según informaron empresarios.

Tanto Perfecto Vázquez, dueño de la empresa Hevatour's, como José Luis López, líder en San Luis Potosí de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) confirmaron que los conductores aparecieron luego de que el pasado 15 de mayo se les perdiera el rastro.

En entrevista con REFORMA, José Luis López, vocero de la Conatram en la entidad, indicó que los conductores del autobús que transportaba al grupo de 49 migrantes que fueron rescatados, se encontraron esta mañana con sus familiares en Tlaxcala e informó que llegaron con diversos golpes en el cuerpo.

"Ya están en casa gracias a Dios. Con golpes, lesiones y pues mal psicológicamente, con traumas, pero afortunadamente ya están en casa", confirmó.

López refirió que debido al estado en el que ambos choferes se encuentran se ha optado por darles espacio para que atiendan sus lesiones y su estado físico y emocional.

"Llegaron en la mañana y en ese lapso, el dueño del autobús (Perfecto Vázquez) tenía una cita en la Fiscalía General de la República, entonces entró a la Fiscalía, ya no hubo mucha oportunidad de hablar con él. Me dijo que escuchó muy mal a sus operadores", expuso.

"Dijo, 'la verdad es que vienen muy mal, tampoco los quiero forzar ahorita, yo creo hasta mañana o pasado mañana que ya estén mejor, ya ahorita ya los mandé a que vayan con el médico. Los van a llevar ahorita al médico, que los chequen, porque uno tenía un golpe en la cabeza fuerte, porque le dieron con el arma'", contó.

El entrevistado también señaló que los conductores llegaron a sus hogares por sus propios medios.

"Por medio de aventones, por ahí de ride con los traileros y fue como llegaron a su casa", detalló.

El líder Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) insistió en su llamado a autoridades de los distintos niveles, al remarcar que es urgente que se garantice la seguridad en ese tramo que debido a los constantes incidentes ha sido llamado la "ruta del terror", de la Carretera 57, cerca de Matehuala, en los límites entre San Luis Potosí y Nuevo León.

"Que pongan atención al problema que estamos viviendo ahorita tan fuerte aquí en San Luis Potosí, sobre todo al tema ahorita que es muy fuerte del secuestro de migrantes que está pasando. No tenemos más que un mes y fracción que sucedió el hecho aquel de los de Guanajuato también y que salieron ciento y tantos migrantes, eso es una cosa muy delicada.

"El reporte de robo al transporte que tenemos todos los días, es de muchísimo robo. No exclusivo en San Luis Potosí, sino a nivel nacional, en particular en tramos muy específicos como es el Arco Norte, Puebla, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, y San Luis Potosí que son los lugares más problemáticos en cuestión del robo, es todos los días. No hay día que no haya robos, y el problema es que es con mucha violencia. Ahora ya matan a los operadores. Es muy lamentable que el Gobierno no voltee a vernos", externó.

Indicó que garantizar seguridad en la zona no sólo beneficiará a transportistas, sino también a conductores de vehículos particulares, ya sean vecinos o turistas.

"Ya no puede uno salir a carretera sin el miedo de saber cómo nos vaya a ir, de no saber si regresamos o no regresamos. Es un llamado al Gobierno federal que refuerce vigilancia. La Guardia Nacional no está funcionando, nos tienen prácticamente sin vigilancia las carreteras, están solas las carreteras totalmente", instó.