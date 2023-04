Hallan a desaparecidos en SLP; eran migrantes, no turistas

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Las personas desaparecidas desde el pasado 4 de abril, entre ellas dos choferes de una empresa turística, ya fueron localizadas en San Luis Potosí, informaron fuentes oficiales.

Se precisó en la información preliminar que no fueron 23, sino 35 las víctimas plagiadas en la carretera estatal 57, a la altura del Municipio de Matehuala, en San Luis Potosí.

Asimismo, que no eran turistas, sino migrantes que partieron desde Guanajuato en dos camionetas de una empresa turística, y tenían como destino final del viaje el Municipio de Saltillo, en Coahuila.

De acuerdo con reportes de autoridades, así como de Adrián González Castillo, dueño de la empresa turística "Grupo Eifel", el presunto plagio ocurrió durante la madrugada del pasado martes, luego de que el grupo partió la noche anterior desde San Felipe, Guanajuato.

Apenas este jueves, el Gobierno de San Luis Potosí, a través de su titular de Seguridad Pública, Guzmar Ángel González, informó que la corporación todavía no tenía los nombres de las personas a las que se busca, y que sólo una de las dos camionetas habían sido localizadas.

"La Fiscalía del Estado trabaja para la localización de estas personas, lo que no tenemos definido, porque la información no ha salido a tiempo desde Guanajuato, no hay una lista, no hay nombres de los ocupantes de esas camionetas", explicó en conferencia.

"Hay que destacar que sobre los operativos que se realizan, se localiza una de las camionetas de esta empresa en situación de abandono pero no hay personas a bordo", añadió.

Desde ayer, el Gobierno de Guanajuato informó sobre el envío de dos helicópteros a San Luis Potosí para el apoyo en su búsqueda.