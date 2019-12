Hallan anomalías por 413 mdp a 22 ex ediles

Chilpancingo, Gro.- La Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) detectó que 22 ex alcaldes del PRI, PRD, PAN y MC no han comprobado 413 millones 335 mil pesos de sus cuentas públicas del ejercicio fiscal de 2018.

La falta de documentación comprobatoria por parte de los 22 ex ediles corresponde al periodo del 1 de enero al 29 de septiembre de 2018, y se trata de recursos públicos del ramo 33 del Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Un informe de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE del Congreso local, que encabeza el diputado Jesús Villanueva, señala que una de las anomalías financieras detectadas es que algunas alcaldías pagaron obras que no fueron ejecutadas.

Villanueva indicó que estas irregularidades representan el 25 por ciento del total de los recursos fiscalizados, que es de mil millones 784 mil 283 pesos y que los 22 ex ediles ejercieron durante 2018 para la realización de obras sociales.

El legislador morenista Jesús Villanueva afirmó que la comisión que preside dará seguimiento puntual en términos de la ley a las acciones que deriven de estas auditorías, ya sean de índole administrativo o penal.

De esta lista de los 22 ex ediles que no han comprobado recursos millonarios, cuatro --de Azoyú, Leticia Bautista Vargas; de Alcozauca, Nicolás Diego Herrera; de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Nava; y de Tecoanapa, René Morales Leyva-- ya fueron denunciados penalmente por la ASE ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por daños al erario.

Entre los ex alcaldes con las cantidades más altas por comprobar se encuentra el panista, que gobernó el Municipio de Tecoanapa, René Morales, con 90 millones 556 mil 663 pesos.

También está el ex alcalde priista de Coyuca de Benítez, Javier Escobar Parra, a quien le falta comprobar 91 millones 666 mil pesos, así como la ex edil de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, con 35 millones 222 mil 251 pesos.

Villanueva precisó que esta información no tiene carácter definitivo, toda vez que el proceso de fiscalización continúa y los presuntos responsables --los ex ediles-- han presentado o presentarán, en su caso, la documentación que pretenda aclarar las anomalías ante la ASE.