Hallan muerta a universitaria en Guanajuato

Guanajuato.- La Fiscalía de Guanajuato investiga el caso de la estudiante universitaria Ana Daniela Vega González, de 24 años, quien fue encontrada muerta la noche del sábado en su departamento en la capital de esa entidad.

Hasta el momento la institución no ha informado la causa de la muerte de la alumna de la Licenciatura en Biología Experimental de la Universidad de Guanajuato.

Según medios locales, el cuerpo de la joven fue hallado por sus padres al interior del inmueble ubicado en la Colonia Noria Alta.

La familia de la joven es originaria de Irapuato, por lo que tras desconocer su paradero desde la mañana del sábado, se trasladó a su vivienda en la capital guanajuatense, donde Daniela fue localizada sin vida.

La Fiscalía detalló que, desde el momento del reporte, un equipo multidisciplinario de la Agencia de Investigación Criminal fijó la escena y, con apoyo de los peritos criminalistas, se recabaron diversos indicios que fueron preservados y sometidos al análisis científico y de laboratorio.

"El cuerpo de la joven fue llevado llevado al Servicio Médico Forense, donde le fueron practicados los estudios forenses correspondientes para esclarecer la causa de la muerte", explicó.

Agregó que personal de Ministerio Público recaba entrevistas y realiza diligencias de campo para esclarecer el mecanismo de los hechos por los que Daniela perdió la vida.

"La Fiscalía General del Estado realiza una puntual investigación apegada al trabajo científico que dote de certeza jurídica la integración de la carpeta de investigación con los resultados de dictámenes de estudios técnicos y científicos, de lo que se estará informando puntualmente siempre y cuando no entorpezca la labor de investigación", puntualizó.



La Universidad de Guanajuato lamentó la muerte de Daniela y expresó su solidaridad a sus familiares, a quienes ofrecieron el acompañamiento que requieran.

"La Universidad de Guanajuato ofrece apoyo psicológico y contención emocional a familiares y personas cercanas a Ana Daniela Vega", compartió mediante un comunicado.

"Expresamos nuestra solidaridad para los familiares, amigos y miembros de la comunidad universitaria cercanos a Ana Daniela. Esta casa de estudios siempre tendrá el reconocimiento para quienes han formado parte de su comunidad".

La Universidad precisó que Daniela estuvo inscrita en la Licenciatura hasta el semestre enero-junio de este año.

Este lunes, decenas de mujeres marcharon en la capital de Guanajuato para exigir que se esclarezca el caso.

En la movilización, las participantes señalaron que la muerte de Daniela no fue un suicidio, sino un feminicidio.