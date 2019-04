Hallan registro de arma que compró Peña en casa de exfuncionario asesinado

Ciudad de México.- El periodista Carlos Jiménez señaló a través de su cuenta de Twitter que luego del asesinato del ex secretario del Jefe del Estado Mayor Presidencial de Enrique Peña Nieto, los atacantes del Teniente dejaron la casa donde sucedió el crimen en desorden.

Jiménez detalló que los agresores dejaron en el domicilio de la víctima un registro de la compra de un arma de fuego que presuntamente el ex presidente Enrique Peña Nieto adquirió.

En el documento compartido en Twitter por Carlos Jiménez se puede leer el nombre del ex Jefe del Ejecutivo.





El Mayor Sergio Armando Hernández Vega, que se desempeñó como secretario particular del jefe del Estado Mayor Presidencial, Roberto Miranda, durante el sexenio de Peña Nieto, fue asesinado en su vivienda en Atizapán el 16 de abril.

El reporte preliminar señaló que el homicidio pudo ocurrir luego de que Hernández Vega se opuso a un asalto.

Las autoridades encontraron el cuerpo de la víctima dentro de una habitación con una herida en el cuello producida por arma blanca.