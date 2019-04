Harán sorteo para revisar litros de a litro

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que cada semana se realizará un sorteo para seleccionar 125 gasolineras de las 12 mil 500 que hay en el país, un uno por ciento, en las que se revisará y se dará a conocer si están dando litros de a litro.

"Vamos a llevar a cabo un procedimiento para saber cuáles son las gasolineras que dan completo el litro, litros de a litro, y cuáles no.

"Ya hemos definido en lo general que de las 12 mil 500 gasolineras se va hacer cada semana un sorteo para hacer una selección del uno por ciento, es decir 125, y se van a supervisar, se van a revisar y se va a dar a conocer también de las 125 quiénes están dando litros de a litro y quiénes no", dijo el Mandatario federal en conferencia matutina.

El tabasqueño afirmó que se aplicará la ley para que no se afecte a los consumidores y la economía popular.



Registra Arco precios más caros en combustibles

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que la franquicia Arco es la que, en promedio, vendió más cara la gasolina Magna, Premium y el diesel.

El informe presentado por su titular, Ricardo Sheffield Padilla, sobre "Quién es quién en el precio de los combustibles" corresponde a la semana del 18 al 24 de abril y fue presentado en conferencia con el presidente López Obrador.

En el caso de la gasolina Magna, detalló, Arco, Exxon y Chevron ofrecieron los precios más elevados, mientras que Rendichicas ofreció el más barato.

Para la Premium, Arco, Exxon y FullGas tienen los precios más altos por su margen de ganancia, en tanto que Rendichicas presentó el más bajo.

En el diesel, las franquicias Arco y Exxon repitieron en los precios elevados, y también Rendichicas con el precio menos caro.