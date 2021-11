Hartan amparos a AMLO; decretazo es para evitarlos

Reforma

Ciudad de México.- "Es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras porque cuántos días nos faltan para terminar el Aeropuerto Felipe Ángeles... pues como 120 días más o menos. Imaginen si a Claudio X. González, papá e hijo, junto con el ex Ministro Cossío se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra porque está muy lejos el aeropuerto o que va a ser mucho ruido. Y nos presenta un amparo y cae un amparo en un juzgado de esos en donde si la ensartamos perdemos y si no la ensartamos también, pues ya no terminamos", comentó López Obrador en conferencia.

Ayer, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó un decreto presidencial en donde las obras públicas federales fueron declaradas de interés público y de seguridad nacional y tendrán una dispensa de trámites.

La medida aplica para obras de infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles.

Entre otros propósitos, el decreto dice "impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico".

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que su decreto no busca ir en contra de la transparencia.

"Esto no tiene nada que ver con la transparencia, todos estamos obligados a rendir cuentas. Claro, el boletín de la derecha que ya hasta da flojera mencionarlo, el REFORMA, pues ya está hablando de que es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia, para que no haya honestidad.

"Entonces aclarar que es un acuerdo y que todos en este Gobierno tenemos la convicción de actuar con honestidad, cero corrupción y también cero impunidad, no somos iguales, eso es lo que les molesta mucho", expresó.

El Presidente consideró que no es decreto, sino un acuerdo que permitirá agilizar los trámites burocráticos para la realización de las obras de su Gobierno.

"Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación.

"En el entendido de que las empresas, las dependencias del Gobierno federal, pues están regidas por principios de protección al Medio Ambiente, de justicia, de honestidad y que se le tienen que dar facilidades y se le tienen que tener confianza a las dependencias", finalizó.