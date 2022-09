'Hasta los más cercanos se van a quedar esperando una señal'

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no habrá señal para quienes busquen encabezar a Morena en el proceso electoral de 2024, incluso para los cercanos.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que Rosa Icela Rodríguez, Martí Batres, Gerardo Fernández Noroña o Clara Brugada podrían ser el candidato de Morena para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, aunque "debe haber más".

- ¿Cómo quién?, se le preguntó.

"Pues yo no podría decir, pero en unos días más que yo lo piense, hay muchísimos y todos tienen derecho y además ya no hay tapados y se van a inscribir, es algo muy importante porque van a inscribirse y el congreso o el Consejo, en este caso de Morena, aunque lo podrían hacer todos los partidos".

- ¿La secretaria Rosa Icela le ha manifestado tener esa intención?

"No, no pero es libre y tiene también posibilidad, como todos, lo que va a dejarse de manifiesto es que no hay tapado y dos, no hay dedazo, que va a elegir el pueblo y el Gobierno no se va a meter en apoyar a ningún candidato ni a ningún partido, eso no etapa nueva y todavía, fíjense como es la costumbre".

"Como dice la canción, más fuerte que el amor, que todavía hay hasta de los más cercanos, que estar esperando una señal, pues se van a quedar esperando la señal, que se sienten, que busquen una silla, que nos se vayan a cansar ahí, esperando la señal, no va a haber señal".