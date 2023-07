Hasta Monreal critica dispendio de 'corcholatas'

CDMX.- Actores políticos tanto de Morena como de Oposición criticaron el dispendio de recursos en la campaña de las "corcholatas" presidenciales, que han inundado decenas de ciudades y carreteras en el País con anuncios espectaculares.

REFORMA publicó este miércoles una muestra de los anuncios espectaculares de las "corcholatas", tomada en algunas de las avenidas principales de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Dicho ejercicio arrojó 170 espectaculares, de los cuales 108 corresponden a Adán Augusto López, 34 a Claudia Sheinbaum, 24 a Marcelo Ebrard y 4 a Manuel Velasco.

Incluso, el aspirante presidencial morenista Ricardo Monreal se dijo preocupado por la campaña publicitaria de sus compañeros morenistas y reconoció que él mismo contó, en un tramo de Guadalajara a Puerto Vallarta, 293 espectaculares y bardas de Sheinbaum, Adán Augusto y Ebrard.

"Ayer conté de Guadalajara a Puerto Vallarta 293 espectaculares y bardas significativas, no cuento las mantas. Ayer mismo dice el líder del partido que soy el que gasta más y digo: 'ya ni la burla perdona', lo que debería hacer el partido es regular eso porque genera una inequidad".

"Yo no voy a presentar ninguna denuncia porque es más fuerte mi sentimiento por la unidad, pero sí debería el partido regular esto y no estar en omisión porque es evidente, no es invisible", dijo al periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Incluso dijo que algunos de estos anuncios tienen hasta seis meses.

En paralelo, actores políticos de Oposición, como el aspirante presidencial Enrique de la Madrid y el senador Emilio Álvarez Icaza, cuestionaron el origen de los fondos que sostienen la campaña morenista.

"Es un dispendio, es evidente que son recursos públicos, tanto mejor sería que se utilizaran en medicinas, hoy hay 65 millones de recetas no surtidas porque no hay medicinas, es una vergüenza que en lugar de estar usando esos recursos para el bienestar de las familias mexicanas lo estén usando para la promoción, es ilegal y una ofensa para el pueblo mexicano", dijo De la Madrid antes de acudir a registrarse ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México.

En sus redes sociales, el senador Álvarez Icaza consideró que "la delincuencia de cuello blanco está invirtiendo (no gastando) en las ilegales campañas de las corcholatas de #Morena. Carretonadas de millones de #cash para tapizar el país con bardas, carteles, espectaculares y demás.

"Los inversionistas recuperarán y duplicarán su inversión con obra pública, contratos y concesiones. Eso, sin descartar que bandas criminales también estén metiendo su lana y operando para #Morena como en el 2021".

El ex candidato presidencial del PRI Roberto Madrazo acusó que la "oligarquía" está detrás del financiamiento de la campaña morenista.

"La oligarquía es la que paga las giras de las corcholatas, la que viaja en aviones del Ejército, la que paga 15 millones de pesos por los espectaculares de Adán Augusto y de Claudia Sheinbaum, la que recibió contratos de Dos Bocas y del Tren Maya con sobreprecios a cambio de financiar a la 4T", señaló Madrazo.