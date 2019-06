Hay 25 mil migrantes en frontera norte

Ciudad de México.- En la frontera norte de México hay 25 mil migrantes varados, informó el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Durante su comparecencia ante la Comisión Permanente, dijo que esta cifra de personas es la que se encuentra en las ciudades fronterizas con Estados Unidos esperando cruzar a ese país.

Detalló que 10 mil son los migrantes que han sido devueltos por el Gobierno de Donald Trump mientras esperan la resolución de su solicitud de asilo, en el marco de la aplicación de la sección 235 de la Ley de Inmigración de Estados Unidos.

El resto, mencionó Ebrard, son los que no han cruzado hasta ahora.

"Hacen una fila, sacan un número, cuando te toca ese número pasas a ver al oficial de Estados Unidos, el oficial te fija tu fecha de audiencia y luego regresas y esperas 3 meses, 6 meses, 8 meses, o cuatro o los que te diga", explicó.

Indicó que dentro del plan para atender a los migrantes y reducir el flujo hacia Estados Unidos, como se acordó con la Administración de Trump, hay un equipo que se va a encargar en el norte del País de apoyar a las comunidades donde "ya hay un número importante de migrantes".

Recordó que dentro del plan también está el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur.

Además, señaló que hay un equipo de la Secretaría de Bienestar, que se encargará de buscar empleos y dar servicios de salud a los migrantes.

Anunció que habrá un equipo especialmente para el tema de los menores no acompañados.

"Estamos viendo un número creciente de menores no acompañados y esto es porque la ley de Estados Unidos dice que aquella persona que solicite asilo no puede ser deportada y en segundo lugar, si es acompañado por un menor, le pueden dar permiso de trabajo en 20 días", manifestó.

"Entonces los polleros están utilizando eso para llevar a la gente. No es sólo un fenómeno social, es más complejo".

Finalmente, el Canciller dio a conocer que el jueves 20 de junio arrancará el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica y el sur de México, que tiene como objetivo combatir la migración en los lugares donde más se expulsan personas a través de la inversión y el desarrollo.