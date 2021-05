'Hay 50 más antes que usted'

Reforma

Ciudad de México.- María Guadalupe Rodríguez Torres, de 62 años, padece acalasia, un trastorno que dificulta el traspaso de la comida y los líquidos al estómago y no puede comer.

Inició sus malestares en noviembre de 2020.

En el Instituto Nacional de Cancerología recibe tratamiento contra sarcoma, pero fue referida al Hospital General Dr. Manuel Gea González porque requiere una cirugía endoscópica para abrir el espacio entre el esófago y el estómago.

"Cincuenta pacientes están antes que usted, no hay disponibilidad de quirófanos y material", cuenta que le dijeron cuando fue a agendar su operación.

En marzo y la fecha probable de la cirugía era el 21 de abril.

"Me dijeron: espérese un mes; volví a ir y me dijeron que espere otro mes. Sólo me pusieron una sonda, pero sigo bajando de peso. He bajado 13 kilos. Estoy desapareciendo".