Hay 92 mil personas desaparecidas, asegura Gobierno

/ Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

CDMX.- Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, aseguró que actualmente en el País hay 92 mil desaparecidos.

"El registro tiene movilidad. el ejercicio que se hizo de búsqueda generalizada se hizo con los datos de la página pública que se presentó el día 22 de agosto, por eso siempre lo ponemos. Entonces, efectivamente, en términos de lo que se está presentando la vez pasada y el día de hoy, que es la búsqueda generalizada, uno de los 5 procedimientos, y en términos de lo que hemos estado trabajando podríamos decir, conforme al dato de 110 mil que había en esos momentos, hemos localizado 16 mil y seguimos buscando 92 mil aproximadamente con diferentes niveles de aproximación.

"Convocando a la población a que nos ayude, a seguir coordinando institucionalmente todo lo que se va para localizar y para encontrar indicios y en ese sentido estamos trabajando de manera segmentada el registro para atenderlo de manera especial cada franja", comentó la Comisionada en conferencia en Palacio Nacional.

De acuerdo con los datos expuestos en la mañanera, desde agosto se tenía el registro de 110 mil 964 personas desaparecidas. Hasta hoy, el Gobierno ha localizado a 16 mil 681 y al hacer la resta la cifra total sería de 94 mil 283 personas desaparecidas. Sin embargo, se aclaró que existen mil 951 registros duplicados; por lo tanto el resultante de los desaparecidos en el País -como aseveró la Comisionada de Búsqueda- es de 92 mil 332.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que estas cifras han estado siendo utilizadas con "fines politiqueros".

"Vamos a estar informando y va a quedar claro, es un proceso, se tiene que atender para que no quede ninguna duda, porque ya hay signos, indicios de que se quiere utilizar esto con fines politiqueros", expresó.

Sobre las 17 mil 843 personas contempladas en el registro como ubicadas, el Presidente dijo que no se han visto y no tiene el Gobierno su prueba de vida.

"Estos 17 mil 843 están ubicados, pero no localizados, es decir, se sabe que están vivos, pero no se han visto, no tenemos la prueba de vida", afirmó.

El Mandatario federal dijo que su Gobierno no "borrará" a los desaparecidos, sino que existen casos en donde no hay información suficiente para identificar a las personas en esta condición.

"Estos 26 mil 90, de acuerdo a las revisiones que se hicieron, no se cuenta con todos los datos, pero no significa que los estemos borrando, a ninguno. Cómo podríamos hablar de una transformación, de un cambio, si mentimos, si manipulamos información, si maquillamos cifras cuando se trata de seres humanos, del dolor de familiares que andan buscando a sus seres queridos.

"Todo esto es explicable porque si hay personas que no nos ven con buenos ojos, nos tienen mucho coraje y quisieran que nos fuera mal y no sólo que nos fuera mal a nosotros, que les vaya mal a otros para que nos vaya mal a nosotros", agregó.