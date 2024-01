Hay cierta emergencia por tormentas invernales en EU: AMLO

Agencia Reforma / El mandatario destaca que se trabaja con anticipación para que no falte el gas en los hogares, y no ocurra una escasez como años anteriores

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que están en una situación de "cierta emergencia" por las tormentas invernales en Estados Unidos que afectan la distribución de gas para plantas de energía eléctrica.

Durante su mañanera, López Obrador afirmó que su Gobierno está actuando de manera preventiva, sin dar más detalles.

"Ahora estamos en una situación también de cierta emergencia, pero actuando de manera preventiva, por los problemas de las tormentas invernales en Estados Unidos, que afectan sobre todo la producción, la distribución del gas, y la energía eléctrica se produce en plantas que requieren gas", informó AMLO.

El Mandatario federal indicó que México tiene la ventaja de tener el control de las líneas de distribución.

"Nosotros tenemos la ventaja, por eso fue importante parar la privatización, porque tenemos el control de todas las líneas de distribución", agregó.

López Obrador aseguró que no aumentará el precio de la luz.

"Podemos subir a la red de distribución energía que se produce con distintos combustibles, no sólo con gas y ya estamos actuando y no va a aumentar el precio de la luz, pero ya estamos actuando para que el consumidor no padezca", expresó.

"Que no haya apagones y que no aumente el precio de la luz".

El Presidente esperó que no se agrave la situación y no alcance lo que sucedió en Texas con las nevadas hace años.

"Es algo parecido, no igual de intenso y ojalá que no se agrave, a lo que sucedió hace como dos años de fuertes nevadas en Texas", dijo.

Además, el Jefe del Ejecutivo pidió a la gente confiar en que no le faltará el agua.

Planteó que las autoridades ya trabajan para que no falte el líquido.

"Se trató este tema, se acordó una reunión con la maestra Delfina, con el coordinador de Conagua y ya tienen un plan que se va a aplicar y espero que se resuelva lo del abasto de agua", manifestó.

"Que aún siendo temporada electoral y aún cuando lo quieran magnificar, no van a poder, porque se está actuando y hay opciones y alternativas, que la gente tenga confianza de que no va a faltar el agua".