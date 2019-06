Hay disposición de EU al diálogo: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existe una apertura por parte del Gobierno de Estados Unidos de llegar a un acuerdo para no implementar aranceles del 5 por ciento a productos mexicanos.

"Es un primer paso favorable, bueno porque no hay cerrazón, no hay la intención de desechar la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo para que no se apliquen estos impuestos", dijo.

En conferencia en el Puerto de Veracruz, López Obrador informó que la llamada con Jared Kushner indicó que existe un ambiente favorable al diálogo, el cual, dijo, conviene a ambas naciones.

"Nos conviene a todos que haya un arreglo, que no se apliquen estas medidas y que podamos ayudar nosotros en todo lo relacionado con el fenómeno migratorio sin desatender las causas que lo originan", expresó.

López Obrador pidió confianza a los mexicanos, pues descartó afectaciones a la economía del País con los aranceles.

"En caso de que se apliquen estas medidas nosotros ya tenemos un plan para garantizar que no se afecte, que no se empobrezca a nuestro pueblo, que sigue en pie el compromiso de que van a mejorar las condiciones de vida", aseguró.

"No hay riesgos, no se produciría una crisis de ningún tipo, ni siquiera de caja, tenemos una hacienda púbica fuerte, hemos recaudado bastante y hemos ahorrado, tenemos reservas suficientes en dólares, tenemos reservas en pesos, tenemos una economía solida, pero lo más importante de todo es que contamos con los ciudadanos y vamos a salir adelante".

El Mandatario aseguró que no han tomado decisiones sobre el derecho a acudir a tribunales internacionales en caso de que apliquen los impuestos.

"No renunciamos este derecho, pero apostamos por el diálogo y llegar a un acuerdo con compromisos, no estamos en plan tampoco de amenazar, nosotros creemos en el diálogo, la política es negociación, es hacer historia", insisitó.

Agregó que la delegación que acompaña al Canciller Marcelo Ebrard está conformada por la Secretaría de Economía, Graciela Márquez; el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, y el Jefe de la oficina de Presidencia, Alfonso Romo.