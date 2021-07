Hay estados donde funcionan cárteles y no hay tantos homicidios: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este viernes que existen estados “donde funcional cárteles y no hay tantos homicidios porque no se están enfrentando, hay un cártel que tiene hegemonía y no se están enfrentando, tiene que ver con los estados con más violencia”.

En su conferencia mañanera López Obrador aseguró que hay gobernabilidad en el país y recalcó que grupos delictivos como el cártel de Sinaloa, Santa Rosa de Lima, entre otros, no son de su administración, “estos cárteles no se crearon hace dos años”, insistió.

“Se dieron falsas narrativas de violencia antes de la elección del 6 de junio, pero se abrieron 162 mil 538 casillas, esto es el 99.98 por ciento de lo programado, y nada más 32 casillas no fueron instaladas por el ambiente de violencia en 7 municipios en todo el país” concluyó el presidente quien abandonó la conferencia de prisa para salir de gira al estado de Sonora, donde permanecerá todo el fin de semana para atender Programas para el Bienestar y la Inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional.