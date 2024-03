Hay expedientes sólidos contra Ovalle y Ana Guevara.-Xóchitl

Xóchitl Gálvez consideró que Ignacio Ovalle, por el desfalco millonario en Segalmex, y Ana Guevara, incriminada por la Auditoría Superior de la Federación en la Conade, son los personajes de la 4T con expedientes "super sólidos" para poder ser sancionados.

"Yo al único personaje que veo, ya con suficientes evidencias en este momento, es al ex titular de Segalmex, Ignacio Ovalle. Él ha querido decir que firmó esta inversión en la Bolsa, sin saber, pero reconoce que la firmó", planteó la candidata opositora.

"El otro caso es el de Ana Gabriela Guevara, con expedientes super sólidos, y que el actual Gobierno debería sancionar, pero este Gobierno no va a castigar a ninguno que sea de la 4T, salvo peces pequeños, pero creo que hay elementos suficientes contra Ana Gabriela Guevara y Nacho Ovalle, (aunque) se van configurando varios delitos contra los amigos del Presidente que han recibido contratos fuera de la ley".

Entrevistada durante el trayecto de Campeche a Mérida a bordo de su Xóchibus, la candidata adelantó que, eventualmente en el Gobierno, seguirían las investigaciones en los órganos correspondientes.

"Sí seré una Presidenta que persiga la corrupción del pasado y, si en mi Gobierno la hubiera, también seré implacable con los corruptos", advirtió.

-¿Habría elementos para fincar responsabilidades contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador?

"Siempre he dicho que los Presidentes no son tarugos: ellos no firman nada. En este caso, no quiero irme en ese sentido cuando ya hay suficientes investigaciones de personajes allegados que sí tienen responsabilidades claras.

"En el caso de Nacho Ovalle me parece increíble que el Presidente, en lugar de someterlo a la justicia, lo tenga protegido en Gobernación y que diga que unos malditos de otro partido lo emboletaron en el tema. Y en el caso de Ana Guevara, ya es la propia Auditoría Superior de la Federación la que ha hecho denuncias y me parece increíble que esté al frente de la Conade. Ella debería renunciar y ponerse a disposición de la justicia", agregó.