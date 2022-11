Hay gente buena en PJ, pero no son mayoría: AMLO

CDMX.- Para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de los integrantes del Poder Judicial son gente buena.

"Hay gente muy buena en el Poder Judicial, no son la mayoría, pero sí hay. Donde está la mayoría de la gente buena es en el pueblo, las comuniones, la familia, ya cuando se trata de las cúpulas de poder económica, político, es otra cosa, ahí sí domina más la ambición".

"Los más ambiciosos y corruptos son los que supuestamente están más educados y puede ser eh, porque una cosa es la educación y otra cosa la cultura, la novela de Puzzo, el Padrino, habla de que.. uno de sus hijos estudiaba en una universidad en el extranjero, imagínense los que han ido a estudiar a universidades famosas en el extranjero y han llegado a ser presidentes".

En conferencia, el Mandatario federal describió el perfil de quien releve a Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Sí tengo una, pero imaginaria, tengo un perfil, quiero que sea una persona honesta, que aplique el estado de derecho con dimensión social, y que tome siempre en consideración más que lo particular en cuanto a intereses empresariales, el interés público, el interés de los mexicanos y que no haya violación a derechos humanos, que no haya corrupción, que no haya amiguismo, influyentismo al interior del PJ, que no se deje en libertad a quienes tienen mucho poder porque pertenecen a la delincuencia organizada o de cuello blanco, así me gustaría que fuese la presidenta o presidente".

"Sí hay (ese perfil en la corte), afortunadamente no todos están mal. La principal riqueza de México es la honestidad de su pueblo, no han podido los corruptos con eso, y por qué no han podido corromper todo, y lo han intentado con espero, haciendo ver que de puede triunfar a toda costa, y que el que no transa no avanza, y que la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura".

Al ofrecer su última conferencia de prensa como presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar afirmó ayer que gracias a su relación con el Presidente de la República y el Senado, se frenaron reformas que hubieran acabado con la independencia del Poder Judicial Federal (PJF).

El ministro, cuya presidencia termina el 31 de diciembre, dijo que cuando llegó al cargo en 2019, había múltiples iniciativas en el Congreso, no sólo de Morena, sino de varios partidos, para disolver la integración de la Corte, convertirla en un tribunal constitucional, incrementar el número de ministros y controlar desde el Senado nombramientos de magistrados penales, entre otras.

Varias de esas iniciativas fueron promovidas, en su momento, por el senador morenista Ricardo Monreal.

Zaldívar narró que, con sus gestiones, se acordó primero iniciar cambios al interior del PJF por medio de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en temas como nepotismo y corrupción, y luego se impulsó una reforma constitucional y legal que se originó en el propio Poder Judicial.