Hay miedo con la variante; pacientes con ómicron se atienden temprano

Excélsior

Aunque los síntomas de la variante ómicron son menores en las personas, los pacientes buscan atención temprana y manifiestan mayor preocupación de padecer complicaciones ante la experiencia de las pasadas variantes predominantes en el país, aseguró el neumólogo Omar Barreto Rodríguez.

El médico especialista indicó que el 95% de los pacientes que ha atendido durante la cuarta ola covid-19 cuya variante ómicron es predominante, no ha tenido complicaciones y han buscado ayuda médica desde los primeros síntomas.

"Le tienen mucho miedo a la variante ómicron y yo creo que es porque no creen que se dé leve, sino en prever posibles complicaciones. Estamos rebasados porque se busca la atención médica temprana”, explicó.

Barreto Rodríguez señaló que 5% de los pacientes que ha atendido con complicaciones médicas ha sido, principalmente, porque corresponden a síntomas de la variante delta. Señaló que la vacunación ha sido una gran aliada para disminuir la hospitalización y mortalidad en la población.

"Comparado con las olas anteriores, 95% de mis pacientes no se han complicado. Han sido leves sus síntomas. El 5% sólo se ha complicado porque el comportamiento es diferente; podría decir que es delta y no ómicron”, señaló.

El neumólogo manifestó la importancia de las pruebas de detección del virus para determinar los tratamientos. En su caso, aconseja a sus pacientes a practicarse pruebas PCR en lugar de la de antígenos, ya que al hacerse las pruebas rápidas en los primeros días de los síntomas hay falsos negativos.

Destacó que al disminuir las medidas de prevención en las fiestas decembrinas no sólo hubo propagación de covid, sino de influenza y virus sincitial respiratorio.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Instituto Nacional de Salud Pública covid 2020 a nivel nacional, más de 73.4% de las personas consultadas reportó que no buscó atención porque no era necesario o no era grave, 10.5% por miedo a contagiarse y 7.8% por el costo. Cerca de 70% a nivel nacional y por localidad reportó haberse medicado, cerca de 25% no realizó ninguna acción y un menor porcentaje se quedó en casa, 4.4 por ciento.