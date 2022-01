Hay ocho solicitudes para explorar litio: Segob

Reforma

Ciudad de México.- El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reveló que se han registrado ocho solicitudes para explorar posibles yacimientos de litio.

En la conferencia mañanera, donde suplió la ausencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que el Mandatario tiene Covid-19, el funcionario afirmó que México tiene reservas importantes de ese mineral.

"La verdad es que no nada más San Luis Potosí tiene litio, el País tiene reservas importantes, yacimientos importantes de litio, sucede que cuando uno solicita un permiso para la exploración de posibles metales, o para exploración, pensado obtener la concesión de una mina, pues no se puede o no se especifica, uno no sabe lo que se va encontrar ahí, es general", explicó.

"Cuando ya se obtiene alguna prueba de que hay algún metal, hay oro, hay plata, hay litio, se solicita la concesión especifica para la explotación de ese material. En el caso del litio hay creo que ocho solicitudes de exploración".

En el caso de San Luis Potosí, aclaró el Secretario, el Gobierno federal no ha entregado alguna concesión o permiso para explotar litio.

"No recuerdo yo en este momento que haya alguna a concesión o algún permiso concesionado, o algún permiso entregado por alguna área de del Gobierno federal, específicamente la Secretaría de Economía, que es la que regula la explotación de las minas, para la explotación del litio en el estado de San Luis Potosí".

López Hernández reveló que una compañía, cuyo nombre no dio a conocer, informó al Gobierno que había encontrado un yacimiento de litio y solicitó un permiso para la explotación del mineral previo a la presentación de la iniciativa de reforma eléctrica, que incluye un apartado sobre el litio.

"Hay una que resultó que la compañía informó que había encontrado un yacimiento de litio y solicitó con anterioridad a la presentación de la iniciativa de reforma el permiso para la explotación de ese material, delimitado a determinado número de hectáreas", amplió.

"El señor Presidente, ha sido claro -y la iniciativa lo manifiesta- el litio será, o es propiedad de la Nación, se va regular su explotación y los permisos que hayan sido otorgados con anterioridad a la presentación de la iniciativa de reforma están vigentes".