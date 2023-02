Hay que eliminar lo de injurias, reitera AMLO a legisladores

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que se debe eliminar el dictamen aprobado por diputados de Morena que plantea elevar multas por injurias en su contra, pues consideró que esa regulación no tiene mayor importancia.

"Es como cuando se presenta una iniciativa para que se aumente el monto de la multa a quien insulta al Presidente, eso no, es más, eso lo vamos a quitar, por injurias al Presidente, eso no importa", dijo tras criticar decisiones de la Cofece y jueces que no favorecen a su Gobierno.

López Obrador aseguró en su conferencia matutina desde Palacio Nacional que podrán juzgarlo por su autoridad política, según el desempeño de su Administración.

"Porque la autoridad moral, la autoridad política, se gana fundamentalmente con un recto proceder y con lo que estimo más importante en mi vida, la honestidad", afirmó.

El Presidente argumentó que esa clase de leyes prevalecen en gobiernos autoritarios, como sucedió en la época de Gustavo Díaz Ordaz.

Recordó que esa acusación fue imputada a José Revueltas, durante su etapa como activista que lo llevó al encarcelamiento como preso político.

"José revueltas fue preso la primera vez, cuando llega a las Islas Marías, por injurias al Presidente, entonces hay que quitar todo eso. Ya nos están escuchando los legisladores, ojalá se logre", reiteró.

Añadió que quienes lo insulten, serán opositores que están molestos con sus gestiones, pero que antes, arremetió, se veían favorecidos por Presidentes.

"Claro que me van a insultar, pues imagínense lo que estaban acostumbrados a robar, a saquear, que vivían colmados de atenciones, de privilegios, que se sentían los dueños de México, pues están muy molestos de la transformación que se está llevando a cabo", apuntó.

Sin embargo, el Mandatario apuntó que si es atacado, eso no justifica multas a quienes estén en su contra.

"Pero de eso, a que multen a (Héctor) Aguilar Camín que me insultó públicamente, gran intelectual orgánico, amigo de (Carlos) Salinas y de (Ernesto) Zedillo y de todos, que sacaba jugosas ganancias por el trabajo de estar apoyando al régimen corrupto".

El dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados hace una semana a propuesta de la legisladora zacatecana de Morena, Benelli Jocaneth Hernández Ruedas, cercana al senador Ricardo Monreal, quien ya rechazó su aprobación, al igual que Ignacio Mier, coordinador de la bancada morenista en San Lázaro.

Desde entonces y por tercera vez esta mañana, el Presidente rechazó una ley que castigue injurias en su contra y urgió a los legisladores no la respalden.

La disposición fue avalada en la Comisión de Gobernación, con los votos de 19 diputados de Morena, PVEM y PT, más uno de la diputada de MC, María Elena Limón, mientras que la coalición Va por México lo hizo en contra.

De acuerdo con lo planteado en la iniciativa aprobada:

-Se elevarían los castigos por "injurias" al mandatario federal, a secretarios del gabinete, ministros, gobernadores, legisladores y al titular de la Fiscalía General de la República.

-Las multas deberían aumentarse porque las actuales "no inhiben la comisión de delitos".

-Se convertirían en Unidad de Medida y Actualización (UMAS).

-La Ley sobre Delitos de Imprenta aplica penas y multas que no rebasan en su mayoría 2 años de prisión y multas de 25 a 200 pesos.